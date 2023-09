“Me gustaría sentarme con los directivos de Nacional y aclarar las cosas”: Leonel Álvarez

“ A Nacional me encantaría dirigirlo, y no solamente a mí sino a cualquier entrenador y más con las clases de herramientas que tiene y con esa hinchada número 12 que es enorme”, manifestó.

“Eso es mentira, la escuela la manejaba Eladio Tamayo, un ser humano que amé y valoré como hermano y él tenía el manejo de la escuela. Eladio se llevó a Marlos a vivir con él, le dedicó tiempo y estudio, yo no aporté absolutamente nada, solo algunos consejos. Él le entregó mucho amor y cariño y yo no me metí en nada. En la demanda decían que la Escuela Leonel Álvarez demandó, pero yo no demandé absolutamente a nadie, él (Eladio) lo hizo y yo le respeté a él su pensamiento y la posición, pero que sea yo el que haya demandado o que haya colocado algún dinero para llevar el caso al TAS, tampoco porque no participé en nada de eso, sólo por el nombre de la escuela creería algún directivo que yo demandé”.

Leonel dijo que le gustaría reunirse con algún directivo de Nacional y aclarar esos temas. “Me gustaría tener algún día una reunión y conversar de todos estos temas, me encantaría, porque no tengo nada que ver con eso y respeté la decisión de Eladio en su momento. Que yo haya demandado a Nacional es absolutamente una mentira”.