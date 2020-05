¿Es viable la Liga en cuatro sedes?

Los estadios deben tener vías de acceso fáciles, instalar controles sanitarios fijos a la entrada, medición de temperatura corporal, gel hidroalcohólico o alcohol glicerinado. Baños con agua potable y suficiente jabón líquido y toallas desechables. Además 4 camerinos con duchas, lavamanos y sanitarios, vestieres y puerta. El camerino de los árbitros con sillas, mesas, lavamanos, duchas y sanitarios, vestieres, puerta; bancos de sustitutos, de comisario deportivo, corredores de traslado, arcos, banderines de esquina. Los hoteles deben garantizar el aislamiento del piso donde se va a encontrar alojado el equipo. No deben tener acceso a los otros huéspedes, una habituación individual para cada miembro de la delegación, la entrega de llaves apenas llegue el equipo en el bus, de modo que no haya que esperar en el lobby, y entregar toda la comida en empaques individuales que no sean de icopor.