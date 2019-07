El crack argentino, cuyo nombre fue coreado por los aficionados argentinos y brasileños en las gradas, abandonó el terreno de juego tres minutos después, mientras se silbaba la decisión.

Messi había entregado unas fuertes declaraciones contra el papel del arbitraje en el certamen luego de la derrota ante Brasil:

“La gente de la Conmebol va a tener que hacer algo. En esta copa se cansaron de cobrar boludeces, manos, penales pelotudos y acá no fueron a mirar el VAR. Fueron dos penales claros que no nos cobraron. Para nosotros eran todas tarjetas y para ellos nada. Son jugadas que te van desquiciando y te sacan del partido. El árbitro no fue justo”.