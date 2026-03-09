23 expulsados tras el clásico entre Cruzeiro y Mineiro: ¿cuál es el récord de expulsiones?

La final del campeonato Mineiro disputada este domingo en el estadio Mineirão de Belo Horizonte entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó en un escándalo que opacó el resultado deportivo. Lo que debía ser una celebración del fútbol regional se transformó en una pelea generalizada sobre el césped que dejó un saldo de 23 expulsiones decretadas por el árbitro Matheus Candaçan, tras un tumulto que involucró a jugadores titulares, suplentes e integrantes de los cuerpos técnicos.

En lo estrictamente futbolístico, Cruzeiro se quedó con el triunfo por 1-0 gracias a un solitario gol de Kaio Jorge a los 60 minutos. El delantero definió de cabeza tras un pase de Gerson, venciendo al portero Everson y desatando la alegría de la hinchada de la “Raposa”.

A partir de ese momento el clásico comenzó a cargarse de tensión. Como suele ocurrir en uno de los duelos más pasionales del fútbol brasileño, el clima en la cancha fue subiendo de temperatura con el correr de los minutos.

El caos se desató en el tiempo de descuento. Matheus Pereira probó con un remate al arco que Everson controló sin dar un rebote claro. Sin embargo, Christian, extremo del Cruzeiro, fue a disputar la jugada con intensidad y terminó golpeando al arquero del Atlético Mineiro.

La reacción de Everson fue inmediata y furiosa. Mientras Christian quedaba tendido en el césped, varios jugadores comenzaron a acercarse y en cuestión de segundos el incidente se transformó en un tumulto.

Futbolistas de ambos equipos corrieron para respaldar a sus compañeros y los empujones iniciales derivaron rápidamente en golpes abiertos. El campo del Mineirão se convirtió entonces en una batalla campal con carreras, patadas y puñetazos repartidos en distintos sectores del terreno de juego.

Ante la magnitud del incidente, el árbitro Matheus Candaçan decidió inicialmente expulsar a Everson, por su reacción agresiva, y a Christian, por su temeridad en la disputa de la pelota.

No obstante, tras revisar las imágenes con la herramienta de video, el colegiado determinó ampliar la sanción y expulsar a 23 jugadores en total, incluyendo titulares y suplentes de ambos equipos.