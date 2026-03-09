23 expulsados tras el clásico entre Cruzeiro y Mineiro: ¿cuál es el récord de expulsiones?

La final del campeonato Mineiro disputada este domingo en el estadio Mineirão de Belo Horizonte entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó en un escándalo que opacó el resultado deportivo. Lo que debía ser una celebración del fútbol regional se transformó en una pelea generalizada sobre el césped que dejó un saldo de 23 expulsiones decretadas por el árbitro Matheus Candaçan, tras un tumulto que involucró a jugadores titulares, suplentes e integrantes de los cuerpos técnicos.
