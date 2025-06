“Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre en todo el torneo... Déjenme decir así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era en contra nuestro y cuando había que revisar nunca revisaban”, comenzó declarando el artillero samario.

Pero su arremetida no terminó ahí. En un tono más fuerte y con nombres propios, apuntó directamente contra el VAR: “Y que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno que le hicieron a (Sergio) Mosquera y uno a Giordana. Me hacen el favor, pero nos robaron, y todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios”.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas, ni por la opinión pública ni por las autoridades del fútbol colombiano. De acuerdo con el artículo 72 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Falcao habría incurrido en una falta grave al comprometer la buena imagen de la FCF, la Dimayor, la Difútbol y sus integrantes. El código es claro: “Declaraciones que afecten la honra de los miembros de las entidades del fútbol colombiano serán sancionadas con multa de quince (15) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes y suspensión de cuatro (4) a ocho (8) fechas”.

Traducido a cifras actuales, Falcao se enfrenta a una multa económica que oscilaría entre los $21.352.500 y $28.470.000. Además, podría ser suspendido entre cuatro y ocho partidos. Y en caso de reincidencia, el reglamento establece la posibilidad de prohibición para ejercer cualquier actividad deportiva o administrativa relacionada con el fútbol por un periodo de tres a seis meses.

El Comité Disciplinario de la Dimayor ya estaría estudiando el caso y se espera una decisión en los próximos días. En el pasado reciente, otros jugadores han sido sancionados por hechos similares: Fabián Sambueza, por ejemplo, fue suspendido cinco fechas y multado con 22 millones de pesos por declaraciones que comprometieron la honorabilidad del arbitraje.