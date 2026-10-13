Falcao ya tiene su lugar entre las leyendas del Atlético de Madrid

Radamel Falcao García ya tiene un lugar en el Paseo de Leyendas del Atlético de Madrid. El delantero colombiano fue incluido entre los 17 futbolistas elegidos para recibir este reconocimiento, luego de una votación en la que participaron más de 47.000 socios de la institución española.
El homenaje representa un reconocimiento a la huella que dejó el samario durante su paso por el conjunto rojiblanco, entre 2011 y 2013, cuando se consolidó como uno de los delanteros más destacados del fútbol europeo y conquistó tres títulos con el equipo.