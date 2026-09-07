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El Real Madrid da inicio a la Champions contra el Inter en el Bernabéu; ¿quiénes son los favoritos a levantar el trofeo?

Con un partidazo entre Real Madrid y el Inter de Milán, este martes 8 de septiembre inicia el mejor torneo de clubes del mundo. ¿Quiénes y por qué son favoritos?

  • Jude Bellingham es una pieza clave para José Mourinho en el Real Madrid. El volante fue la gran figura del último duelo del conjunto blanco en el Santiago Bernabéu contra el Málaga por La Liga. FOTO GETTY
    Jude Bellingham es una pieza clave para José Mourinho en el Real Madrid. El volante fue la gran figura del último duelo del conjunto blanco en el Santiago Bernabéu contra el Málaga por La Liga. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Tras caer (1-0) el pasado viernes por LaLiga ante el Real Betis de los colombianos Nelson Deossa y Juan Camilo “Cucho” Hernández, el nuevo Real Madrid de José Mourinho tendrá hoy su primera noche europea en el torneo preferido del madridismo: la UEFA Champions League.

Como cada año, el césped del Santiago Bernabéu vivirá otra jornada llena de estrellas del mundo del balompié. Esta vez, el rival de turno será un histórico: el Inter de Milán. Será un duelo lleno de intensidad, pues, como es costumbre en los equipos de “Mou”, la parte actitudinal se impone sobre otros aspectos del juego, mientras que el Inter de Cristian Chivu (actual campeón de Italia) combina el buen toque con el juego físico.

Este es un partido especial para Mourinho, ya que “The Special One” dirigió al Inter y fue el último equipo con el que levantó la “Orejona” en el año 2010 ante el Bayern Múnich, justamente en el Bernabéu. A propósito del duelo, el luso habló en la rueda de prensa previa al compromiso.

“Quiero ganar. Te puedo decir que quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos contra el Betis y perder. Estamos en una fase donde jugamos ocho partidos y el objetivo es clasificarnos. Quiero pensar este partido como único”, aseguró Mou.

Algo paradójico para este entrenador es que en las noches de Liga de Campeones acrecentó su figura, pero tiene la deuda de ganarla con el equipo más ganador de todos: el Real Madrid.

“Pienso que soy entrenador del Real Madrid y que mañana (hoy) se juega un partido de Champions que no es ultraimportante. Creo que ambos nos clasificaremos, y es una posibilidad estar ambos en el futuro”, dijo el luso.

Ante una afición que está hambrienta de títulos tras la sequía de los dos últimos cursos, el Real Madrid tendrá la obligación de ganar ante un Inter que venció en sus primeros tres partidos en la liga de Italia. Esta es una disputa que, por historia y presente, junta a dos de los candidatos al título.

El árbitro para este duelo entre españoles e italianos es el inglés Michael Oliver, quien hará sonar su silbato a las 2:00 de la tarde (hora colombiana) para dar inicio a una nueva edición de Champions en la Casa Blanca. El encuentro se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

Los pretendientes a la corona

Un bicampeonato con una idea sólida de juego es más que suficiente para dar como candidato número uno para levantar la “Orejona” al Paris Saint-Germain del español Luis Enrique. Los franceses son los ganadores del 2025 y 2026 en el máximo torneo de clubes de la UEFA, imponiéndose con una noción de control total sobre los demás. Su mercado de pases no fue muy ostentoso, pues ya tenían una plantilla definida, aunque Ferran Torres y Maghnes Akliouche son dos de las nuevas caras a seguir.

Dejando el poderío de los grandes fichajes de lado, el FC Barcelona buscó la pieza que necesitaba para completar una mitad del campo soñada: Rodri Hernández. El Balón de Oro del Mundial 2026 se une a Pedri y Lamine Yamal en el club catalán para buscar la tan anhelada sexta Champions League. Bajo la batuta de Hansi Flick, el Barça quiere romper su sequía europea.

El Arsenal del vasco Mikel Arteta obtuvo la Premier League tras 22 años. Además, llegó a la final de la Liga de Campeones de 2025 contra el PSG, quedándose con las manos vacías en Budapest. Ahora, con la llegada de Bruno Guimarães y Christos Tzolis, los “Gunners” mejoraron su dinámica en las primeras jornadas ligueras y van por la Champions.

Uno que siempre coquetea con el torneo es el Bayern Múnich. Los de Baviera, que sumaron a Ismael Saibari y Nathaniel Brown en su plantel, quieren bordar la séptima estrella de campeón europeo en su escudo. Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise conforman el tridente más temido del Viejo Continente.

El Manchester City tendrá que seguir la vida sin Pep Guardiola. Los “Citizens” se acostumbraron a competir por cada trofeo en los últimos años con el “Genio del Fútbol”. Ahora, con Enzo Maresca al mando y un Erling Haaland que lidera el ataque, quieren su segundo título continental.

Lea también: Kylian Mbappé espera poder ganar el Balón de Oro este año tras responder a las críticas: “Yo he hecho mucha historia”

¿A qué hora juegan Real Madrid e Inter de Milán por la Champions League?
Real Madrid e Inter de Milán se enfrentan a las 2:00 p. m., hora de Colombia, en el Santiago Bernabéu. El árbitro designado para el partido es el inglés Michael Oliver.
¿Por qué es especial para José Mourinho el partido entre Real Madrid e Inter?
El encuentro tiene un significado especial para Mourinho porque dirigió al Inter y conquistó con el club italiano la Champions League de 2010, precisamente en el Santiago Bernabéu, derrotando al Bayern Múnich en la final.
Mourinho ganó su última Champions League en 2010, cuando dirigía al Inter de Milán. Aquel título fue conseguido en el Santiago Bernabéu frente al Bayern Múnich.
¿Cuándo fue la última vez que José Mourinho ganó la Champions League?
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