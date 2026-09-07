Kylian Mbappé espera poder ganar el Balón de Oro este año tras responder a las críticas: “Yo he hecho mucha historia”

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, consideró este lunes 7 de septiembre que “ha hecho mucha historia en la competición más importante del deporte, por lo que puede ser un buen año” para ganar el Balón de Oro, tras convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales, luego de jugar la cita orbital en Norteamérica. Le puede interesar: Jhon Lucumí, figura de la Juventus ante Milán, habló sobre esta nueva etapa en su carrera; ¿qué dijo el central cafetero? “Yo he hecho mucha historia en la competición más importante del deporte. Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro”, dijo Mbappé en la rueda de prensa previa al partido de Champions de este martes contra el Inter de Milán. El delantero francés destacó que hizo “mucha historia este verano”, en referencia al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde fue el máximo goleador.

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, en la previa de su debut en Champions League con el Real Madrid. FOTO: AFP

Mbappé anotó 10 goles en el pasado Mundial, con lo que alcanzó los 22 tantos en citas mundialistas, convirtiéndose en el máximo goleador histórico, por delante de los 21 de Leo Messi y los 16 del alemán Miroslav Klose. Además, con apenas 27 años, el delantero del Madrid aún tendría uno o dos mundiales para sumar más goles. El delantero del Real Madrid se expresó de esta manera, que ha sido viral en las últimas horas en los medios de comunicación y redes sociales, después de que hace unos días su técnico, José Mourinho, dejó entrever, sin citarlo, que merecía el Balón de Oro. Mbappé, de 27 años, todavía no ha ganado este prestigioso trofeo que se otorga al mejor jugador del mundo. Mourinho consideraba que ese galardón debe darse a jugadores que “cuando se retiran, los echamos de menos para la eternidad” y no solo por ganar la Champions o el Mundial. Le recomendamos leer: Criterios, reglas y jurado: así funciona la votación del Balón de Oro

Kylian Mbappé en el Mundial 2026 con Francia. FOTO: Tomada de redes sociales @KMbappe

“Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano”, añadió Mourinho. “Cuando juegas con el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, de manera natural, la gente te asocia a este tipo de premios”, aseguró Mbappé. Preguntado por si se considera el mejor del mundo, contestó que “siempre”, “pero eso es algo muy personal, cada uno tiene su opinión”. “Tengo la sensación de que es un buen año para eso (ganar el Balón de Oro), pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar a quien piensa que es el mejor jugador del mundo”, concluyó.

Mejorar en defensa: la comparación que le hicieron con otros jugadores

El delantero galo admitió que tiene que implicarse más en defensa, pero extendió el esfuerzo a todo el equipo. “Claro que yo y todos los jugadores del Madrid tenemos que mejorar en este aspecto para ayudar a la defensa”, afirmó, rechazando también cualquier incompatibilidad con su compañero Vinicius en ataque. Pero en la misma pregunta del periodista, le cuestionaron que, por ejemplo, jugadores como Ousmane Dembélé, del PSG, y Raphinha, del Barcelona, si ayudaban más a la defensa de su equipo, a lo que Mbappé de una forma contundente respondió que él podría decir que metía más goles que ellos, que todos son diferentes.

Mbappé fue el goleador y uno de los mejores jugadores del Mundial 2026. FOTO: Tomada de redes sociales @KMbappe y Getty

“¿Solo Vinicius y yo? Claro que tenemos que mejorar, pero yo puedo jugar al tonto y decir que meto más goles que los dos jugadores que mencionaste (Dembélé y Raphinha) y que ellos deben meter más goles para ser como yo. Pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que claro que tengo que mejorar. Pero no me gusta comparar, porque yo pienso que hago muchas cosas que los otros no hacen. Y si entramos en este tema... es un debate sin fin. ¿Sabes?”, expresó.

Y luego agregó que “es una opinión de las millones de opiniones que hay sobre el Real Madrid porque es el club más famoso del mundo. Nosotros tenemos el mismo objetivo, que es hacer que el Madrid gane los partidos, gane títulos”, afirmó Mbappé. El delantero francés aprovechó su comparecencia para elogiar a Mourinho, del que afirmó que “es un tío que sabe ganar, que sabe cómo tener un grupo alrededor y que sabe dar la motivación a todo su grupo para ir a la misma dirección y a ganar los partidos”. Amplíe la noticia: Mourinho pide el Balón de Oro para Mbappé, a pesar de no haber ganado nada con el Madrid en la temporada

Kylian Mbappé. FOTO: Tomada de redes sociales @KMbappe

El técnico luso también atendió a los medios para mostrar su “ilusión” por ganar una Champions con el Real Madrid, algo que no logró en su anterior época como entrenador merengue, aunque desligó su actual etapa de aquella. Mourinho recordó, no obstante, que este primer encuentro contra el Inter en la fase de liga de la Champions “no es ultraimportante”. “No decide nada, no es eliminatorio y yo creo que tanto nosotros como el Inter nos vamos a clasificar”, pero, obviamente, mostró su deseo de ganar.

“Quiero ganar. Te puedo decir que quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos contra el Betis y perder”, concluyó el jugador francés de 27 años. También le puede interesar: El Gran Premio de Monza fue uno de los más emocionantes de la F1 esta temporada: conozca lo que dejó la carrera y los festejos Bloque de preguntas y respuestas