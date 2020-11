El polaco Robert Lewandowski ganador del premio Uefa a mejor jugador de Europa, el argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar y el portugués Cristiano Ronaldo hacen parte de la lista de once candidatos nominados al premio de The Best (Los Mejores) que anunció la Fifa este miércoles.

Sergio Ramos, Thiago Alcántara, Kevin De Bruyne, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Mohamed Salah y Virgil van Dijk, son los otros jugadores que optan por el premio a mejor jugador de 2020.

En la rama femenina aparecen nominadas...