Fifa confirma preventa de más de un millón de boletas para en Mundial 2026: Colombia, en el top-10 de compradores

El Mundial de 2026 ya cuenta con 28 selecciones clasificadas, y los aficionados de cada una de ellas, siguen asegurando sus boletos en la fase de preventa que adelanta la Fifa.
Según datos entregados por el rector del fútbol mundial, aficionados de 212 países ya han comprado más de un millón de entradas para el certamen, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.
En ese listado, los aficionados colombianos se encuentran en el Top-10 de los aficionados que más boletos han adquirido en la preventa, con miras a tener la entrada oficial para los juegos del Mundial.
Y es que, desde la confirmación de los dirigidos por Néstor Lorenzo en la cita de 2026, el ánimo de los aficionados cafeteros creció y por eso se han volcado a asegurar boletos para acompañar a la Selección Colombia, que regresa a la máxima cita del fútbol mundial.