¡Confirmado! Lionel Messi jugará en el Atanasio en enero: acá todos los detalles

El fútbol colombiano se prepara para recibir un evento de talla mundial. Este martes, 9 de diciembre, se realizará el lanzamiento oficial del partido amistoso que disputarán Atlético Nacional y el Inter Miami, que tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot a finales de enero. La presentación formal del encuentro, bautizado ambiciosamente como “El partido de la historia”, se llevará a cabo mediante una rueda de prensa programada para las 10:00 a.m. (hora local) en este mismo escenario. La expectativa es máxima, no solo por el anuncio de los detalles logísticos, sino por los ilustres invitados que presidirán el evento.

Para elevar el significado de este duelo, la rueda de prensa contará con la presencia de dos leyendas fundamentales en la historia de Atlético Nacional y del fútbol colombiano: René Higuita y Francisco “Pacho” Maturana. Su participación subraya la relevancia histórica que se le quiere dar a este compromiso. El Inter Miami llegará con el campeón del mundo Lionel Messi a la cabeza de un elenco que ha contado con figuras de élite global, como los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, además del también argentino Rodrigo de Paul y el delantero uruguayo Luis Suárez, entre otros.