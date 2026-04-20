Semillero de cracks: leyendas de Colombia y del mundo nacidas en los Sudamericanos Sub-17

El reciente título de Colombia en el Sudamericano Sub-17 no solo representa un logro deportivo inmediato, sino también una puerta abierta hacia el futuro. Con una generación que ha despertado ilusión, surge una pregunta inevitable: ¿cuántos de estos jóvenes podrán convertirse en figuras del fútbol mundial? Para responderla, basta mirar hacia atrás. La historia demuestra que este torneo ha sido el punto de partida de grandes estrellas. Colombia ha tenido momentos clave en el Sudamericano Sub-17. El primero llegó en 1993, cuando consiguió su histórico título como local. De esa generación se destacan nombres como Jorge Bolaño y Ricardo Ciciliano (ambos ya fallecidos), quienes tuvieron carreras importantes en el fútbol profesional. Con el paso de los años, el torneo siguió siendo una vitrina para el talento nacional. En 2007 apareció James Rodríguez, quien años después brillaría con la Selección mayor. En 2011 fue el turno de Juan Fernando Quintero, símbolo de talento y creatividad. En 2013 surgió Dávinson Sánchez, quien consolidó una carrera en el fútbol europeo. La tendencia es clara: cada generación importante deja al menos una figura que logra trascender. El Sudamericano Sub-17 no es solo relevante para Colombia; es una auténtica cantera de estrellas globales. Desde comienzos de los años 90 ya se veían señales de grandeza. En 1991 destacaba Juan Sebastián Verón con Argentina. En 1995 brilló Pablo Aimar, acompañado por el arquero Júlio César. Y en 1997 emergió una de las mayores leyendas del fútbol: Ronaldinho. A lo largo de los años, el torneo ha visto pasar nombres que luego dominaron el fútbol mundial, como los argentinos Carlos Tévez, Sergio Agüero, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín y Fernando Gago. Chile aportó figuras como Alexis Sánchez y Arturo Vidal; Perú, a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Mientras que, además de Ronaldinho, Brasil ha contado con Adriano, Marcelo, Alisson Becker, Neymar, Philippe Coutinho y Casemiro, entre otros. Uruguay también dejó un legado con Luis Suárez, Edinson Cavani, Federico Valverde y Ronald Araújo.

El impacto de esta categoría no se limita al continente. A nivel global, muchos íconos también surgieron desde estos torneos juveniles: Toni Kroos, Raheem Sterling, Mario Götze, Eden Hazard, David Silva, Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Nwankwo Kanu, Hidetoshi Nakata, Alessandro Del Piero y Luís Figo. En este contexto histórico aparece la nueva camada colombiana. Los nombres que sostuvieron el título reciente —Luigi Ortiz, Juan José Fori, Miguel Agámez, Samuel Martínez y José Escorcia— representan mucho más que un buen torneo. Cada uno, desde su rol, construyó un equipo equilibrado: seguridad en el arco, liderazgo en defensa, dinámica en el mediocampo y desequilibrio en ataque. La historia enseña que no todos los campeones juveniles llegan a la élite, pero también confirma algo igual de poderoso: casi todas las figuras comenzaron en escenarios como este.