x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Semillero de cracks: leyendas de Colombia y del mundo nacidas en los Sudamericanos Sub-17

Este torneo ha sido, históricamente, el primer gran escenario donde se asoman las futuras estrellas del fútbol. Colombia acaba de consagrarse campeona y, con ello, vuelve a surgir la pregunta que acompaña a cada generación: ¿quién de estos jóvenes logrará dar el salto hacia la élite mundial?

  • Ricardo Ciciliano y Jorge Bolaños, ambos fallecidos, fueron quienes hicieron la carrera más sólida de la Selección Sub-17 campeona de 1993, mientras que los casos de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Dávinson Sánchez corresponden a los jugadores más recordados en cada una de las Sub-17 que integraron. FOTOs Juan antonio sánchez y getty
    Ricardo Ciciliano y Jorge Bolaños, ambos fallecidos, fueron quienes hicieron la carrera más sólida de la Selección Sub-17 campeona de 1993, mientras que los casos de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Dávinson Sánchez corresponden a los jugadores más recordados en cada una de las Sub-17 que integraron. FOTOs Juan antonio sánchez y getty
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 30 minutos
bookmark

El reciente título de Colombia en el Sudamericano Sub-17 no solo representa un logro deportivo inmediato, sino también una puerta abierta hacia el futuro. Con una generación que ha despertado ilusión, surge una pregunta inevitable: ¿cuántos de estos jóvenes podrán convertirse en figuras del fútbol mundial? Para responderla, basta mirar hacia atrás. La historia demuestra que este torneo ha sido el punto de partida de grandes estrellas.

Colombia ha tenido momentos clave en el Sudamericano Sub-17. El primero llegó en 1993, cuando consiguió su histórico título como local. De esa generación se destacan nombres como Jorge Bolaño y Ricardo Ciciliano (ambos ya fallecidos), quienes tuvieron carreras importantes en el fútbol profesional.

Con el paso de los años, el torneo siguió siendo una vitrina para el talento nacional. En 2007 apareció James Rodríguez, quien años después brillaría con la Selección mayor. En 2011 fue el turno de Juan Fernando Quintero, símbolo de talento y creatividad. En 2013 surgió Dávinson Sánchez, quien consolidó una carrera en el fútbol europeo.

La tendencia es clara: cada generación importante deja al menos una figura que logra trascender.

El Sudamericano Sub-17 no es solo relevante para Colombia; es una auténtica cantera de estrellas globales. Desde comienzos de los años 90 ya se veían señales de grandeza. En 1991 destacaba Juan Sebastián Verón con Argentina. En 1995 brilló Pablo Aimar, acompañado por el arquero Júlio César. Y en 1997 emergió una de las mayores leyendas del fútbol: Ronaldinho.

A lo largo de los años, el torneo ha visto pasar nombres que luego dominaron el fútbol mundial, como los argentinos Carlos Tévez, Sergio Agüero, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín y Fernando Gago.

Chile aportó figuras como Alexis Sánchez y Arturo Vidal; Perú, a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Mientras que, además de Ronaldinho, Brasil ha contado con Adriano, Marcelo, Alisson Becker, Neymar, Philippe Coutinho y Casemiro, entre otros.

Uruguay también dejó un legado con Luis Suárez, Edinson Cavani, Federico Valverde y Ronald Araújo.

El impacto de esta categoría no se limita al continente. A nivel global, muchos íconos también surgieron desde estos torneos juveniles: Toni Kroos, Raheem Sterling, Mario Götze, Eden Hazard, David Silva, Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Nwankwo Kanu, Hidetoshi Nakata, Alessandro Del Piero y Luís Figo.

En este contexto histórico aparece la nueva camada colombiana. Los nombres que sostuvieron el título reciente —Luigi Ortiz, Juan José Fori, Miguel Agámez, Samuel Martínez y José Escorcia— representan mucho más que un buen torneo.

Cada uno, desde su rol, construyó un equipo equilibrado: seguridad en el arco, liderazgo en defensa, dinámica en el mediocampo y desequilibrio en ataque. La historia enseña que no todos los campeones juveniles llegan a la élite, pero también confirma algo igual de poderoso: casi todas las figuras comenzaron en escenarios como este.

En el fútbol formativo existe una ruta casi establecida: procesos juveniles, torneos Sub-17, consolidación en Sub-20 y, finalmente, el salto a la élite. Sin embargo, hay excepciones que rompen ese molde. Futbolistas cuyo talento es tan evidente que aceleran su camino y se saltan etapas completas. Casos como los de Ronaldo Nazário, Lionel Messi y Radamel Falcao demuestran que no todos los grandes necesitan pasar por el Sudamericano Sub-17 para llegar a la cima.

El caso de Ronaldo es probablemente el más impactante. Su talento precoz lo llevó a saltar prácticamente la categoría Sub-17 dentro del sistema brasileño. Ya había sido convocado a la selección absoluta y fue campeón del mundo en el Mundial de 1994 (sin minutos en cancha). Con apenas 17 años ya estaba fichando por el PSV Eindhoven tras brillar en Cruzeiro, algo completamente fuera de lo común para la época.

Por su parte, Lionel Messi tampoco tuvo recorrido en el Sub-17 con Argentina. Su gran irrupción internacional se dio en el Mundial Sub-20 de 2005, en Países Bajos, donde fue Balón de Oro y Bota de Oro del torneo. Para ese momento, ya era jugador del primer equipo del FC Barcelona, lo que hacía innecesario un paso por categorías menores.

Radamel Falcao siguió un camino distinto. No pasó por el Sudamericano Sub-17, pero sí hizo parte de procesos juveniles posteriores. Debutó muy joven en River Plate y construyó su carrera desde el fútbol de clubes, con un crecimiento progresivo hasta consolidarse como uno de los mejores delanteros del mundo.

A diferencia de Messi o Ronaldo, su salto no fue explosivo en selecciones juveniles, pero sí constante en el alto nivel competitivo.

Estos casos reflejan que el desarrollo de un futbolista no es lineal. Mientras algunos necesitan recorrer todas las etapas formativas para consolidarse, otros logran acortar el camino gracias a condiciones excepcionales que los ponen por encima de su generación.

En ese sentido, el Sudamericano Sub-17 sigue siendo una plataforma clave, pero no definitiva. Sirve como vitrina, como espacio de competencia internacional y como primer filtro de alto rendimiento, aunque no determina por sí solo el éxito futuro de un jugador.

Para Colombia, el reto ahora es acompañar este nuevo talento con procesos sólidos que permitan su evolución. La historia ha demostrado que el verdadero salto no está en ganar un torneo juvenil, sino en sostener el crecimiento en el tiempo.

Así, entre el recuerdo de las grandes figuras del pasado y la ilusión que genera el presente, el fútbol colombiano vuelve a mirar al Sub-17 como lo que realmente es: no el final del camino, sino apenas el comienzo de una historia que aún está por escribirse.

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos