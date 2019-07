Maracaná, el mítico estadio en el que cualquier cosa puede suceder

Por juan felipe zuleta valencia

Al Maracaná lo “amputaron” para que siguiera viviendo. Y vive.

Tras el inexorable paso de la modernidad que acabó con el mito del estadio más grande del mundo, a alguien se le ocurrió tener una compensación nostálgica, y como recuerdo para los visitantes durante el Mundial de Brasil en 2014, decidieron ofrecerles una réplica del estadio, que sirve como pisapapeles, y que era exactamente la misma que entregaron, a modo de souvenir durante años, antes de la remodelación actual, cuando la mole era capaz de albergar hasta 130.000 personas solo para demostrarle a cada uno su insignificancia ante la majestuosidad de un gol que convertía el concreto bajo los pies en un inflable de juguete.

En muchos hogares colombianos aún permanece ese pequeño recuerdo que trajeron consigo quienes fueron testigos, hace cuatro años, de uno de esos capítulos que solo hubiesen sido posibles en un estadio que nació marcado por el absurdo y la desproporción de aquel Mundial de 1950 y su resolución final: el Maracanazo, la mejor página escrita en el fútbol.

El gol de James Rodríguez a Uruguay es octavos de final del Mundial, es para los colombianos la evidencia de que existe un templo máximo en este deporte en el que las plegarias son atendidas, y es uno de los actos más grandes que tuvieron lugar allí, donde hoy la ilusión y las súplicas de un milagro se dan cita para la final de la Copa América entre Brasil y Perú.

Tite, técnico de Brasil, y un hombre cargado de verdades poéticas, pregonó que espera convertirse, finalmente, en técnico de la Selección brasileña. “En el habla popular se dice así: si no jugaste fútbol en el Maracaná, entonces no jugaste. Si no entrenaste en el Maracaná, entonces no eres entrenador. Ahora voy a entrenar en el Maracaná a la Selección”, dijo.

Los análisis y las estadísticas acapararon la antesala de la final. Estas páginas son para comprender, con historias, un par de testimonios y situaciones claves, por qué el escritor Eduardo Galeano dijo alguna vez que a veces parecía que en el Maracaná hubieran pasado todas las cosas que sucedieron el fútbol n