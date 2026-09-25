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Hora y dónde ver la final entre Deportivo Cali y Santa Fe, por el título de la Liga Femenina

Ambos clubes suman tres coronas cada uno y, por ello, el ganador se convertirá en el más campeón del fútbol nacional femenino.

  • Las goleadoras Melani Aponzá y Karla Viancha celebran uno de los goles con los que el Deportivo Cali venció a Santa Fe en calidad de visitante. Este sábado se jugará la final para definir al campeón de la Liga Femenina. FOTO TOMADA X @CaliFemenino
    Las goleadoras Melani Aponzá y Karla Viancha celebran uno de los goles con los que el Deportivo Cali venció a Santa Fe en calidad de visitante. Este sábado se jugará la final para definir al campeón de la Liga Femenina. FOTO TOMADA X @CaliFemenino
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Este sábado, Colombia tendrá un nuevo campeón de la Liga Femenina, cuando Deportivo Cali se mida a Santa Fe en el estadio Palmaseca de Palmira a las 6:00 de la tarde.

El cuadro Azucarero que dirige John Albert Ortiz tiene la serie a su favor, tras la victoria como visitante 2-3, lograda en Tunja, y por ello, la confianza y la motivación de las locales están en lo más alto.

En el estadio La Independencia, la asistencia de público fue superior a los 10.000 espectadores; las caleñas esperan contar con sus seguidores azucareros en el duelo que definirá al nuevo campeón.

Cali llega al duelo de vuelta con la ventaja, el favoritismo y la ilusión de firmar su tricampeonato consecutivo para convertirse, con cuatro coronas, en la más ganadora del fútbol femenino en Colombia.

El duelo de vuelta por el título se podrá ver en el país a través de la señal de Win Sport por suscripción y Señal Colombia con transmisión abierta para todo el país. El duelo arrancará a las 6:00 de la tarde, en el estadio Palmaseca.

Hay que recordar que los dos equipos de la final están clasificados por Colombia a la Copa Libertadores femenina que se disputará desde el 15 de octubre, en Quito, Ecuador.

El subcampeón tendrá que medirse en la Copa Libertadores ante Corinthians, campeón defensor, Colo Colo y Caracas; mientras que el campeón de Colombia se enfrentará en fase de grupos ante Libertad, Nacional y Universidad de Chile.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora y en qué estadio se juega el partido de vuelta Deportivo Cali vs. Santa Fe?
El encuentro se disputará este sábado a las 6:00 p.m. en el estadio Palmaseca de Palmira, donde el Deportivo Cali oficiará como local.
¿Dónde ver en vivo la final de la Liga Femenina entre Deportivo Cali y Santa Fe?
La transmisión por televisión estará disponible a través del canal de pago Win Sports y mediante la señal abierta de Señal Colombia para todo el país.
¿Cómo quedó el partido de ida y cuál es el marcador global?
El Deportivo Cali ganó 2-3 en condición de visitante durante el duelo disputado en el estadio La Independencia de Tunja, por lo que llega al juego decisivo con un gol de ventaja en el marcador global.
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