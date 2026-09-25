Francia venció a Turquía en el estreno de Zidane como seleccionador

Zinédine Zidane se estrenó como seleccionador de Francia con una victoria por la mínima (1-0) en su visita a Turquía este viernes en la Liga de Naciones de la UEFA, donde Kylian Mbappé marcó y se lesionó en la misma acción. Con un tiro cruzado en el área tras ser asistido por Michael Olise, el astro del Real Madrid firmó en el 54’ el único gol de la velada, pero se dañó en ese remate y fue cambiado poco después. Mientras sus compañeros festejaban, él cojeó y no pudo evitar hacer gestos de dolor antes de recibir una primera asistencia médica. Intentó seguir, pero poco después se echó al césped y tuvo que ser sustituido en el 59’, aparentemente con un problema en la rodilla izquierda y sin dejar de renguear.

Mbappé se convirtió así en el protagonista positivo y negativo, a la vez, de la noche en la que Zidane debía atraer todos los focos, en su esperadísimo debut como seleccionador de los Bleus. Desde su salida del Real Madrid en 2021, Zizou aguardó pacientemente su turno para ocupar un puesto que le hacía especial ilusión y que estuvo ocupado durante más de una década por Didier Deschamps (2012-2026). Este partido en Turquía supuso el estreno de una nueva era, después del cuarto lugar de Francia en el Mundial de Norteamérica, donde el equipo otomano fue una de las decepciones al despedirse en la fase de grupos. Siga leyendo: ¡Soy el mejor! De Lamine a Mbappé, la carrera por los votos del Balón de Oro Con los tres puntos, Francia empieza bien la competición pero el primer líder del grupo es Bélgica, que venció 2-0 en su visita a la nueva Italia de Roberto Mancini. El lunes de la próxima semana, en la segunda jornada, belgas y franceses se disputarán el primer puesto, mientras que Turquía volverá a actuar como local, ante Italia.

Italia cayo en casa

El esperado nuevo comienzo de la selección italiana tendrá que esperar y nada funcionó en Roma, donde Bélgica se impuso 2-0 a un equipo en el que Mancini asistía impotente desde la grada a una derrota en su debut. Después de perderse el Mundial por tercera edición consecutiva, los tifosi esperaban mucho más del inicio de esta nueva etapa, en la que Mika Godts (20’) y Dodi Lukebakio (68’) decidieron en favor de los Diablos Rojos. Mancini, que fue campeón de Europa con Italia en 2021, tuvo un mal reencuentro con una Nazionale que abandonó de manera abrupta y controvertida a mediados de 2023 para aceptar una lucrativa oferta de Arabia Saudita. “La primera parte estuvo por debajo de las expectativas, pero después del descanso hemos jugado muy bien, hasta ese contragolpe que nos costó el 2-0”, estimó “Mancio” en declaraciones a la televisión RAI. Mucho mejor fue la noche para el neerlandés Mark van Bommel, que arrancó en el banquillo de los Diablos Rojos con un equipo sólido y que dio una buena imagen. “Me quedo satisfecho. No voy a decir que al 100%, pero estoy satisfecho porque hemos ganado. Todavía hay puntos en los que lo podemos hacer mejor, pero comenzamos (a entrenar recién) este lunes”, señaló Van Bommel. Para su familia, el arranque de la Nations está siendo muy positivo, ya que su hijo Ruben van Bommel debutó el jueves con Países Bajos dando una asistencia en el descuento para que su país empatara in extremis 1-1 ante Alemania en Ámsterdam.

Suecia confía en sus estrellas

En la Liga B, la segunda categoría de este torneo, Suecia empezó bien en busca del ascenso a la Liga A y superó 2-1 a Rumanía. Los artífices del triunfo fueron las estrellas nacionales Alexander Isak y Viktor Gyökeres, ambos anotadores en la primera parte. Más deslucido fue el arranque en ese mismo grupo B4 de Polonia y Bosnia-Herzegovina, que empataron a cero. En el grupo B2, Irlanda del Norte ganó 1-0 en el descuento final en su visita a la Georgia de Khvicha Kvaratskhelia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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