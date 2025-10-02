“Queremos pelear los dos frentes: Liga y Copa y lo estamos consiguiendo”: Francisco Fydriszewski

Independiente Medellín tenía que remontar el 1-2 en contra para avanzar a la semifinal de la Copa Betplay ante Santa Fe y así lo hizo, ganó 3-0 en el estadio de Techo y es el primer clasificado a esa instancia.
La figura del partido fue Francisco Fydriszewski, el delantero que marcó dos goles e hizo la asistencia para el tanto de Francisco Chaverra, en el 3-0, que dejó las cuentas claras para los dirigidos por Alejandro Restrepo, que tan solo tuvieron un lunar en el partido y fue la expulsión de Jarlan Barrera, tras la celebración del segundo gol del Polaco.