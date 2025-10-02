Movidas en la Alcaldía de Bucaramanga desatan tensión por la salida de funcionarios

En los pasillos de la Alcaldía de Bucaramanga se siente un ambiente tenso tras la llegada de Eduard Sánchez como alcalde encargado, por decisión del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus.
Algunos de los funcionarios no estuvieron de acuerdo con esta designación ni con la “forma” en que llegó al cargo el pasado jueves en horas de la noche, luego de que el Consejo de Estado notificara al mandatario departamental sobre la nulidad electoral de Jaime Andrés Beltrán Martínez.
Esto quedó probado antier martes, cuando el alcalde encargado, Eduard Sánchez, pidió la carta de renuncia de Gildardo Rayo, quien desde el principio venía desempeñándose como secretario del Interior de la administración del exalcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez.