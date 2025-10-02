Movidas en la Alcaldía de Bucaramanga desatan tensión por la salida de funcionarios

En los pasillos de la Alcaldía de Bucaramanga se siente un ambiente tenso tras la llegada de Eduard Sánchez como alcalde encargado, por decisión del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus. Algunos de los funcionarios no estuvieron de acuerdo con esta designación ni con la “forma” en que llegó al cargo el pasado jueves en horas de la noche, luego de que el Consejo de Estado notificara al mandatario departamental sobre la nulidad electoral de Jaime Andrés Beltrán Martínez. Esto quedó probado antier martes, cuando el alcalde encargado, Eduard Sánchez, pidió la carta de renuncia de Gildardo Rayo, quien desde el principio venía desempeñándose como secretario del Interior de la administración del exalcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez.

Si bien es cierto que el mandatario encargado puede pedir dimisiones y organizar su gabinete como él mismo lo disponga, llamó la atención el comunicado del coronel (r) Gildardo Rayo, pues argumentó que la dimisión fue solicitada expresamente por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, a través de Eduard Sánchez. “Por instrucción del señor Gobernador, tramitada a través del señor alcalde (e), he presentado mi renuncia al cargo de secretario del Interior de Bucaramanga”, dice el comunicado de Rayo, en el cual oficializó su salida de la administración municipal.

Él es Gildardo Rayo, exsecretario del Interior de Bucaramanga. FOTO: Alcaldía de Bucaramanga

El viernes pasado, un día después de que Eduard Sánchez llegara a la Alcaldía de Bucaramanga, el entonces secretario del Interior sostuvo una reunión con el mandatario encargado para tratar temas de seguridad. Sin embargo, en los operativos del sábado en la noche no se le vio junto al alcalde encargado recorriendo las calles de la ciudad. En una rueda de prensa, este miércoles, el alcalde Eduard Sánchez reconoció la gestión del coronel (r) Rayo en la Secretaría del Interior, donde uno de los temas principales a tratar es el de la seguridad de la ciudad. Pero también se refirió a su declaración sobre la injerencia que habría tenido el gobernador de Santander para pedir su renuncia.

“Estos son cargos de libre nombramiento y remoción. Es gente de confianza de los alcaldes. Esto me permite tomar esa discrecionalidad de mirar a ver si es necesario hacer un rediseño. Los cambios que se consideren hacer se harán con responsabilidad. Seguramente vincularemos a una persona que tenga la certeza de la idoneidad y que conozca la ciudad. Yo tengo una relación laboral con la Gobernación de Santander. Cuando el gobernador me delega como alcalde, puedo tomar las decisiones que considere necesarias”, afirmó Eduard Sánchez. Este cruce de versiones se da solo dos días después de que llegara el alcalde encargado. De hecho, días atrás un asesor de despacho, la subsecretaria del Interior y la jefe de la cartera de Educación presentaron sus cartas de renuncia de forma oficial, antes de que Jaime Andrés Beltrán Martínez abandonara el cargo.

