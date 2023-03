Infantino quiere remuneración equitativa para hombres y mujeres en Mundiales de 2026 y 2027

“Debemos prestar gran atención a las mujeres. El Mundial femenino de Australia y Zelanda debe ser una celebración del fútbol femenino, del progreso y un festival para todas y todos, que no debe quedar manchado con otro tema. Hoy nos embarcamos en una trayectoria histórica para el mundo femenino en pro de la igualdad”, afirmó.

Como padre “de cuatro hijas preciosas”, Infantino dedicó al fútbol femenino su última intervención ante el Congreso celebrado en Kigali, donde fue aclamado para un segundo mandato hasta 2027, y destacó la estrategia que la Fifa ya ha puesto en marcha y que “puede conllevar que en 2026 y 2027 tengamos una remuneración equitativa para hombres y mujeres y que las asociaciones reciban más de lo que están recibiendo por participar en el Mundial”.

“Nosotros ya hemos hecho acciones, pero desgraciadamente esto no sucede en todas las partes de la industria. Los patrocinadores, los operadores de radiodifusión deben seguir progresando en este aspecto, es muy fácil criticar y no hacer. La Fifa está recibiendo ofertas de 10 a 100 veces inferiores para el Mundial femenino en relación al masculino, ¿creen que esto es normal? Si nos ofrecen un 20 o un 25% menos de acuerdo, pero no un 100, ¿así cómo vamos a conseguirlo hacerlo?”, se preguntó en voz alta.