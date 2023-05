Incluso, circuló un supuesto comunicado de prensa que había sido emitido desde el área de comunicaciones del cuadro cardenal, en el que se confirmaba la noticia de que Rivera, presuntamente, había renunciado a ser el entrenador del cuadro rojo. Pero no fue así.

Santa Fe llega urgido de una victoria al duelo contra Millonarios. Aunque de momento se ubica en la octava casilla de la Liga colombiana con 23 puntos, aún no tiene seguro un cupo en los cuadrangulares semifinales, sino que es uno de los 9 equipos que pelean por los siete puestos que están disponibles (el único clasificado hasta el momento es Águilas Doradas).

El primer mandatario de los colombianos respondió, en el mismo tono jocoso, que él no podía intervenir porque el cuadro rojo no está bajo el dominio de la presidencia de la República. “Mi querido Daniel, el Santa Fé no es del Estado. Hay una separación en un país democrático entre Estado y Sociedad. La dueña del Estado es la Sociedad, es decir: “El Pueblo”.