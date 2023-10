El once ideal lo conforman Rafael Romo (Venezuela); Nahitán Nández (Uruguay), Wilker Ángel (Venezuela), Piero Hincapié (Ecuador), Nicolás Tagliafico (Argentina); James Rodríguez (Colombia), Enzo Fernández (Argentina), Moisés Caicedo (Ecuador), Yeferson Soteldo (Venezuela); Lionel Messi (Argentina) y Darwin Núñez (Uruguay).

El nivel de James ha sorprendido. Hasta el entrenador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, se refirió al 10 de Colombia.

“Es un jugador con antecedente, virtudes, recursos. Sinceramente, yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en Sao Paulo, no era como el que mostró en el partido. Se destacó, lo que no es una sorpresa por su jerarquía como futbolista, pero sí sorprende de algún modo al estar retomando la posibilidad de jugar con regularidad y eso es indispensable para adquirir un estado de forma para mostrar sus virtudes”.