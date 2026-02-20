Lucho y James, las dos caras de la moneda del fútbol este fin de semana, ¿a qué hora juegan?

Son los dos referentes de la Selección Colombia. En su figura está depositada la esperanza de los futboleros colombianos de hacer una buena Copa del Mundo en junio. Juntos forman una buena dupla. Uno tiene velocidad, explosividad, habilidad, definición: un talento caótico que descoloca cualquier defensa.
El otro es puro pragmatismo, orden: un cerebro que piensa muy rápido y, aunque muchas veces decide que lo mejor es hacer una pausa, tiene ocasiones en las que sus ojos privilegiados ven espacios donde nadie más los ve. Su mayor habilidad es romper líneas: acelerar sin correr. Luis Díaz y James Rodríguez se complementan bien. Sin embargo, viven presentes muy diferentes. El guajiro es, hoy día, el mejor extremo izquierdo del mundo. Su talento lo ha llevado a ser titular indiscutido en el Bayern Múnich alemán y a conformar, junto a Harry Kane y Michael Olise, el mejor tridente ofensivo del balompié europeo en lo que va de esta campaña.