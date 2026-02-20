Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad que tenía el actor Eric Dane

“Tengo un solo brazo que funciona. Mi lado dominante. Mi lado izquierdo funciona; mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo”, reveló Dane en una entrevista que le concedió al programa Good Morning America en junio de 2025 para hablar cómo se había transformado su vida después de su diagnóstico.

En abril de 2025, Dane anunció que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) , enfermedad que deterioró rápidamente su habla y su movimiento. A raíz de esto, el actor redujo drásticamente sus apariciones en público.

Este jueves falleció Eric Dane, el actor estadounidense recordado por interpretar al doctor Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy . “Con profundo pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, aseguró su familia en un comunicado compartido por medios de comunicación.

Esta enfermedad afecta a 7 de cada 100.000 personas en el mundo . Solo en aproximadamente el 10% de los casos se puede asegurar que tienen como origen un factor genético, mientras que en el resto no hay una causa clara. Además, la ELA no tiene cura.

De acuerdo con la Mayo Clinic, la ELA a menudo comienza con espasmos y debilidad muscular en un brazo o pierna, dificultad para tragar o para hablar. Llega un momento en que afecta el control de los músculos para funciones básicas como moverse, hablar, comer y respirar.

La esclerosis lateral amiotrófica, conocida popularmente como ELA por sus iniciales, es un trastorno neurodegenerativo que ocasiona paulatinamente el deterioro y muerte de las neuronas motoras , las células del sistema nervioso encargadas de transmitir los impulsos para generar el movimiento en el cuerpo.

Algunos de los factores de riesgo de este trastorno son la edad, ya que el riesgo de padecerlo aumenta después de los 75 años, y el sexo, puesto que antes de los 65 puede ser más común su aparición en hombres que en mujeres.

Debido a su reducido número de casos, la ELA hace parte del grupo de enfermedades raras, las cuales se caracterizan por tener una prevalencia baja y por ser en su mayoría crónicas y degenerativas. A nivel mundial existen más de 7.000 de estas patologías que afectan a más de 300 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud.

Este 28 de febrero, al igual que todos los años, se conmemorará el Día Mundial de las Enfermedades Raras, por lo que desde ya los expertos lanzan alertas sobre la detección temprana de estas y por la calidad en la atención de los pacientes. Por ejemplo, en Colombia, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) insiste en la urgencia del diagnóstico oportuno y acceso efectivo y continuo a los medicamentos formulados por los especialistas.

“Las enfermedades raras representan uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud, porque exigen conocimiento altamente especializado, capacidad diagnóstica y trabajo articulado entre diferentes disciplinas. Pero el diagnóstico por sí solo no es suficiente. Si no se garantiza la entrega oportuna y sostenida de los tratamientos, el paciente puede retroceder clínicamente en cuestión de semanas. Desde la endocrinología tenemos un rol vital, pues muchas de estas patologías se manifiestan con alteraciones hormonales sutiles que, si no se reconocen y tratan a tiempo, pueden generar complicaciones irreversibles”, afirma el doctor José Luis Torres, presidente de la organización.

De acuerdo con cifras de la Asociación Colombia de ELA, más de 3.000 personas están diagnosticadas con este trastorno en el país. En el mundo, esta es la tercera enfermedad neurodegenerativa más común.

En diciembre de 2025, Dane había anunciado que este año publicaría Book of Days; A Memoir in Moments, un libro de memorias en el que hablaría sobre su experiencia con la ELA. “Quiero capturar los momentos que me formaron —los días hermosos, los difíciles, los que nunca di por sentado— para que, si no otra cosa, quienes lo lean recuerden lo que significa vivir con el corazón. Si compartir esto ayuda a alguien a encontrar significado en sus propios días, entonces vale la pena contar mi historia”, había dicho el actor en el comunicado en el que contó los detalles de esta publicación que se espera que llegue a librerías en los próximos meses.