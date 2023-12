El mediocampista colombiano James Rodríguez puso en duda su continuidad con el Sao Paulo para la temporada 2024, en la que el ‘tricolor paulista’ va a disputar la Copa Libertadores por primera vez en tres años.

“En el fútbol todo cambia muy rápido. Nunca me gustó hablar sobre el futuro, solo Dios sabe. Me gusta hablar del presente, del día a día. No sé lo que sucederá en el 2024”, dijo el capitán de la selección de Colombia en una entrevista publicada el viernes por el portal Globo Esporte.