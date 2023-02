Por eso, encontró en el fútbol el escenario perfecto para mostrar sus habilidades y salir adelante.

Gracias a su padre, que le enseñó el amor por este deporte y lo puso a jugar en el Racing de Guacarí, Jhon mostró todo su talento y así, en uno de los torneos, lo observaron de Atlético Nacional, club que de inmediato le echó mano y le dio una oportunidad.

En el conjunto verde coincidió en las categorías juveniles con el técnico Alejandro Restrepo, quien fue el encargado de ponerlo a debutar como profesional. “Alejandro me enseñó muchas cosas que no sabía y eso me ayudo mucho para crecer como jugador”, dice agradecido.

Este semestre el técnico Paulo Autuori lo ha tenido en cuenta en 6 partidos y ya había jugado 8 en 2022, pese a su corta edad (18 años). En la Selección Colombia Sub 15 jugó como volante 10, pero el técnico brasileño lo ha puesto a arrancar desde la primera línea de volantes y ha impresionado por su calidad. “Me encanta esa posición, porque desde el orden que le debo dar al equipo también tengo libertad de apoyar al ataque”.