Irrespetuoso con la prensa y provocador con sus rivales, estas son las polémicas de Jonathan Risueño, técnico de Pasto

Provocador, grosero y mal intencionado, así es el técnico español Jonathan Risueño, quien ya ajusta cuatro polémicas en el fútbol colombiano. La más reciente sucedió en el duelo Pasto- Atlético Nacional, en la que el entrenador simuló una falta del delantero verde.
La jugada se presentó en el minuto 66 cuando el partido estaba igualado 1-1 y Alfredo Morelos tenía la pelota, trató de controlarla para no dejarla ir fuera del campo y ahí es cuando el técnico se le acerca para fingir el contacto.
De inmediato se lanza al piso con exclamaciones de dolor, mientras que Morelos se aleja de la línea y es increpado por los jugadores da Pasto. Andrey Estupiñán le toca la cara y el jugador del verde se lanza al césped.