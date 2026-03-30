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Irrespetuoso con la prensa y provocador con sus rivales, estas son las polémicas de Jonathan Risueño, técnico de Pasto

La más reciente es la simulación de una agresión en la jugada con Alfredo Morelos, en el duelo que Atlético Nacional ganó, en calidad de visitante, a Pasto.

  • El entrenador español Jonathan Risueño está en el centro de una polémica por simular una falta de Alfredo Morelos que nunca existió. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El entrenador español Jonathan Risueño está en el centro de una polémica por simular una falta de Alfredo Morelos que nunca existió. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Provocador, grosero y mal intencionado, así es el técnico español Jonathan Risueño, quien ya ajusta cuatro polémicas en el fútbol colombiano. La más reciente sucedió en el duelo Pasto- Atlético Nacional, en la que el entrenador simuló una falta del delantero verde.

La jugada se presentó en el minuto 66 cuando el partido estaba igualado 1-1 y Alfredo Morelos tenía la pelota, trató de controlarla para no dejarla ir fuera del campo y ahí es cuando el técnico se le acerca para fingir el contacto.

De inmediato se lanza al piso con exclamaciones de dolor, mientras que Morelos se aleja de la línea y es increpado por los jugadores da Pasto. Andrey Estupiñán le toca la cara y el jugador del verde se lanza al césped.

Mientras el técnico se retorcía fuera de la cancha y los médicos de Nacional atendían a Morelos, el árbitro Carlos Ortega llamaba a la calma y reanudó el juego con un balón a tierra.

El VAR no intervino a pesar de la grosera simulación de Risueño. Hasta Farid Mondragón en la transmisión oficial de Win+, opinó sobre la acción e hizo un llamado a la Dimayor para que sancione al entrenador, así como lo ha hecho, de oficio, con algunos jugadores por simular determinadas acciones en el terreno de juego.

Y es que Ortega, al reanudar el juego con un balón a tierra, no le hizo ninguna advertencia al entrenador y el VAR tampoco le aclaró que todo hizo parte de una simulación, con la que el técnico, seguramente, buscaba una segunda amarilla para hacer expulsar a Morelos.

Las otras polémicas de Jonathan Risueño en Colombia

Lastimosamente, el técnico español Jonathan Risueño ha sido el protagonista de varias acciones polémicas en el fútbol colombiano.

El partido entre Deportivo Pereira y Pasto en el estadio Centenario de Armenia, por la fecha 8 de la Liga Betplay, terminó empatado 2-2 y, tras el pitazo final, se presentó una pelea entre los técnicos Arturo Reyes, que oficiaba como local, y Jonathan Risueño, del visitante, por la celebración que el volcánico hizo ante los seguidores matecañas.

En el boletín de sanciones, la Dimayor confirmó que Risueño, empleó lenguaje ofensivo, grosero u obsceno contra adversario. Art. 63, literal g), y el Art. 65 literal a) y por provocar al público. Art. 49 del Código Disciplinario Único de la FCF. (Concurso de infracciones).

Por ello, el entrenador fue sancionado con cuatro fechas (9, 10, 11 y 12) y una multa de $7 millones.

Muy parecido a lo vivido con Morelos se presentó con Risueño en un duelo ante Envigado, el año pasado, cuando el entrenador español dirigía a Águilas Doradas y un jugador del naranja tomó el balón y lo lanzó hacía atrás pegándole en el estómago al técnico español que se lanzó al suelo a retorcerse por un presunto dolor.

En esa ocasión no pasó nada, porque Envigado no presentó ninguna queja, pero en el caso de Atlético Nacional, al parece el cuadro verdolaga presentará una queja ante Dimayor.

Pero las acciones del español no son solo con sus colegas en el campo de juego, sino que ha tenido varias salidas desafortunadas ante la prensa, ya que no le gusta que lo cuestionen.

Hace poco, en una rueda de prensa, les dijo a los periodistas en Pasto que agradecieran que tenían trabajo por él. Y les señala que “generan mal ambiente, son mentirosos, desagradecidos y mal informados”. Además, en dos ocasiones ha cuestionado que los árbitros no toman las decisiones que no lo favorecen. Otra vez mencionó que Nacional era algo muy parecido al Real Madrid (sin mencionar el nombre del club merengue).

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