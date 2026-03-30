Irrespetuoso con la prensa y provocador con sus rivales, estas son las polémicas de Jonathan Risueño, técnico de Pasto

Provocador, grosero y mal intencionado, así es el técnico español Jonathan Risueño, quien ya ajusta cuatro polémicas en el fútbol colombiano. La más reciente sucedió en el duelo Pasto- Atlético Nacional, en la que el entrenador simuló una falta del delantero verde. La jugada se presentó en el minuto 66 cuando el partido estaba igualado 1-1 y Alfredo Morelos tenía la pelota, trató de controlarla para no dejarla ir fuera del campo y ahí es cuando el técnico se le acerca para fingir el contacto. De inmediato se lanza al piso con exclamaciones de dolor, mientras que Morelos se aleja de la línea y es increpado por los jugadores da Pasto. Andrey Estupiñán le toca la cara y el jugador del verde se lanza al césped.

Mientras el técnico se retorcía fuera de la cancha y los médicos de Nacional atendían a Morelos, el árbitro Carlos Ortega llamaba a la calma y reanudó el juego con un balón a tierra. El VAR no intervino a pesar de la grosera simulación de Risueño. Hasta Farid Mondragón en la transmisión oficial de Win+, opinó sobre la acción e hizo un llamado a la Dimayor para que sancione al entrenador, así como lo ha hecho, de oficio, con algunos jugadores por simular determinadas acciones en el terreno de juego. Y es que Ortega, al reanudar el juego con un balón a tierra, no le hizo ninguna advertencia al entrenador y el VAR tampoco le aclaró que todo hizo parte de una simulación, con la que el técnico, seguramente, buscaba una segunda amarilla para hacer expulsar a Morelos.

Las otras polémicas de Jonathan Risueño en Colombia

Lastimosamente, el técnico español Jonathan Risueño ha sido el protagonista de varias acciones polémicas en el fútbol colombiano. El partido entre Deportivo Pereira y Pasto en el estadio Centenario de Armenia, por la fecha 8 de la Liga Betplay, terminó empatado 2-2 y, tras el pitazo final, se presentó una pelea entre los técnicos Arturo Reyes, que oficiaba como local, y Jonathan Risueño, del visitante, por la celebración que el volcánico hizo ante los seguidores matecañas. En el boletín de sanciones, la Dimayor confirmó que Risueño, empleó lenguaje ofensivo, grosero u obsceno contra adversario. Art. 63, literal g), y el Art. 65 literal a) y por provocar al público. Art. 49 del Código Disciplinario Único de la FCF. (Concurso de infracciones).