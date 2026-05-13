Casi la mitad de los colombianos usa IA en la vida diaria: estudio revela cómo y para qué

Casi la mitad de los colombianos ya usa inteligencia artificial en su vida diaria, así lo revela el Perfil del Consumidor Digital 2025, un estudio del Centro de Innovación, Productividad y Desarrollo Tecnológico (Cintel), que analizó los hábitos, percepciones y usos de la IA entre los usuarios colombianos.
El 48% de los encuestados ha tenido algún tipo de experiencia con estas herramientas, aunque con distintos niveles de profundidad: el 27% las usa ocasionalmente y el 21% las utiliza con frecuencia.