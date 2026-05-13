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Casi la mitad de los colombianos usa IA en la vida diaria: estudio revela cómo y para qué

Una investigación revela los hábitos, usos y temores de los colombianos frente a la inteligencia artificial en la educación, el trabajo y el día a día.

  • Ilustración de inteligencia artificial; según CINTEL, el 48% de los usuarios de internet en Colombia ya utiliza herramientas de IA principalmente para tareas académicas y laborales.
    Ilustración de inteligencia artificial; según CINTEL, el 48% de los usuarios de internet en Colombia ya utiliza herramientas de IA principalmente para tareas académicas y laborales.
  • El 23% dice que es reacio a probar nuevas tecnologías; el 16% considera que tiene poco que ver con su vida diaria, y el 11% simplemente no le encuentra beneficios concretos. FOTO Cintel
    El 23% dice que es reacio a probar nuevas tecnologías; el 16% considera que tiene poco que ver con su vida diaria, y el 11% simplemente no le encuentra beneficios concretos. FOTO Cintel
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 1 hora
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Casi la mitad de los colombianos ya usa inteligencia artificial en su vida diaria, así lo revela el Perfil del Consumidor Digital 2025, un estudio del Centro de Innovación, Productividad y Desarrollo Tecnológico (Cintel), que analizó los hábitos, percepciones y usos de la IA entre los usuarios colombianos.

El 48% de los encuestados ha tenido algún tipo de experiencia con estas herramientas, aunque con distintos niveles de profundidad: el 27% las usa ocasionalmente y el 21% las utiliza con frecuencia.

¿Cómo se usa la IA en Colombia?

El uso principal es práctico y orientado a la productividad. El 68% de quienes utilizan IA lo hace para resolver problemas relacionados con el trabajo o los estudios, como redactar textos, resumir documentos, buscar información o revisar contenidos.

El 32% la explora por curiosidad, para probar qué tan capaz es, y el 19% la usa con fines de entretenimiento.

Más allá de esas categorías principales, el estudio identifica usos adicionales, como aprender cosas nuevas de forma autodidacta, procesar y simplificar textos largos, generar contenido y hacer control de calidad en documentos.

¿Quiénes no la usan y por qué?

Pese a estas cifras de adopción, todavía es mayoría quienes no usan esta tecnología. El 52% de usuarios de internet en Colombia todavía no utiliza IA.

El 23% dice que es reacio a probar nuevas tecnologías; el 16% considera que tiene poco que ver con su vida diaria, y el 11% simplemente no le encuentra beneficios concretos.

El nivel de conocimiento sobre estas herramientas también es desigual: el 71% de los usuarios de internet ha oído hablar de aplicaciones como ChatGPT o Gemini, pero solo el 27% siente que sabe mucho sobre IA.

Esto quiere decir que hay reconocimiento, pero no comprensión profunda sobre esas plataformas. Esa brecha, entre saber que existe y entender cómo funciona, se señala en el estudio como uno de los hallazgos más relevantes.

El 23% dice que es reacio a probar nuevas tecnologías; el 16% considera que tiene poco que ver con su vida diaria, y el 11% simplemente no le encuentra beneficios concretos. FOTO Cintel
El 23% dice que es reacio a probar nuevas tecnologías; el 16% considera que tiene poco que ver con su vida diaria, y el 11% simplemente no le encuentra beneficios concretos. FOTO Cintel

Pero la adopción de IA viene con algunas tensiones. El dato más llamativo de la investigación es que el 44% de los colombianos teme que la inteligencia artificial afecte su empleo en el futuro.

Ese temor convive con una visión más amplia y menos pesimista: el 75% considera que los avances tecnológicos en general no representan una amenaza para su empleabilidad, y más del 45% rechaza la idea de que la IA podría significar el fin de la humanidad.

El estudio describe a la sociedad colombiana como “cautelosa pero no temerosa” frente a la tecnología. Las preocupaciones más comunes tienen que ver con la privacidad y el uso de datos personales.

Por otro lado, el sector productivo parece quedarse atrás en cuanto al uso y conocimiento de inteligencia aritficial.

Lea también: Medellín ya es la ciudad con más startups por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica y busca ser capital de la IA

Un segundo estudio de Cintel, titulado IA: La Brecha de la Preparación, muestra que el 40% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país no tiene planes de incorporar inteligencia artificial en el corto o mediano plazo.

El 45% de empresarios quiere innovar con IA, pero solo el 32% ha logrado implementarla, principalmente por falta de infraestructura, talento capacitado y madurez digital.

Además, solo 9% de las empresas, que son llamados “pioneros digitales”, está aprovechando la tecnología a una velocidad cinco veces mayor que el promedio nacional.

“Hoy estamos viendo una desconexión crítica: los ciudadanos ya están incorporando la inteligencia artificial en su vida diaria, pero muchas empresas aún no tienen las capacidades para hacerlo. La conversación ya no es si la IA va a transformar la economía, sino qué tan preparados estamos para capturar ese valor”, señaló Manuel Martínez, director ejecutivo de Cintel.

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