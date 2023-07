Los colombianos que no tienen equipo

Juan Fernando Quintero se sumó a la lista de jugadores colombianos que han estado en la Selección Colombia y que en este momento no tienen equipo. Entre ellos también están Yerry Mina, que tiene 28 años y terminó su contrato con el Everton de Inglaterra; Juan Guillermo Cuadrado, de 35 años y quien ya no está en la Juventus de Turín; Alfedo Morelos, de 31, que no sigue en el Rangers de Escocia; Roger Martínez, de 29, que no seguirá en el América de México; Jeison Murillo, de 31, no seguirá en la Sampdoria de Italia; Óscar Murillo, de 35, no continuará en el Pachuca de México; José Izquierdo, de 31, no juega en el Brujas de Bélgica desde julio del 2022 y James Rodríguez, que este miércoles cumple 32 años, no siguió en Grecia.