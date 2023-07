En la presentación oficial de la plantilla de Junior que va a encarar lo que será el inicio de Liga, Bolillo aprovechó para aclarar que entre Juanfer y él no había pasado ningún problema: “La verdad de la salida de Juanfer es la que voy a decir. Cualquier vaina que digan no es verdad. Hicimos dos amistosos donde Juanfer fue titular. Después del partido con Unión Magdalena me reuní con el grupo y les dije: ‘muchachos, voy a buscar variantes porque el equipo no anda bien’”.

Entérese: Así se están reforzando los clubes grandes de Colombia para el segundo semestre

Además, dio un discurso motivacional a sus jugadores que terminó en un comentario infortunado.