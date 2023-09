Juanfer también se refirió a su estado físico. El jugador, que en los juegos que ha disputado con Racing ha marcado dos tantos, aseguró que se siente bien físicamente y especificó que: “yo no sé cuál es el termómetro para saber cuántos minutos uno está para jugar. Eso es un tema de cada quién. El hecho de que uno no juegue, no quiere decir que no entrene. Llevo tres semanas con Racing. Ya llevo varios partidos con buenos minutos. Me siento contento”.