Pues bien, durante la rueda de prensa, al ser indagado sobre su futuro deportivo, Cuadrado respondió de manera jocosa.

“En este momento todavía siento esa pasión por jugar, quisiera seguir en Europa, pero no sé nada hasta el momento, por allá en Arabia está el panita (Cristiano Ronaldo), pero no me quiere llevar... risas, pero por el momento estoy tranquilo todo está en manos de mi representante, ya miraremos qué es lo mejor”, comentó Cuadrado.