“Recibí una de las noticias más duras a las que me he tenido que enfrentar. Mi madre me dijo que mi abuelo había muerto. Pasar de llorar a ser titular en un partido de la Copa del Mundo ha sido extremadamente difícil, pero lo he conseguido gracias al apoyo de mi familia y mis compañeros”, dijo Williams tras el 1-1 logrado ante los estadounidenses.

Con su número tres en el pecho y los brazos alzados apuntando al cielo, Williams descargó sus lágrimas sobre el césped del Ahmad bin Ali Stadium en homenaje a su abuelo, una de las figuras clave para que se dedicara al fútbol.