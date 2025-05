Futbolista denunció que Hubert Bodhert le pedía $30 millones por ponerlo a jugar; el DT se defendió

Zea también indicó que cuando estaba en Alianza Petrolera, hubo un año donde no ganaron ni un solo juego y que con Hubert Bodhert, “la gente llegaba borracha al entreno , se tomaba todos los fines de semana y de eso no se habla, porque eran mayores, porque llevaban más tiempo jugando en Alianza Petrolera, porque era el capitán”, añadió.

“Yo dije: no me voy a matar la cabeza, ya sé que con él no voy a jugar sino pago”.

“Es un jugador que estuvo lleno de indisciplina, de informes disciplinarios, y fue un futbolista muy polémico, no solo en Alianza Petrolera. Dondequiera que ha estado, no ha tenido minutos porque era un jugador gordo, pesado y, además, muy indisciplinado”, aseguró el timonel.

“Soy un técnico que tiene un muy buen salario y no necesito de esas cosas. En todos los equipos por los que he pasado, incluido Alianza Petrolera —ahora Alianza de Valledupar— he trabajado con muchos jugadores que pueden confirmar que nunca he recurrido a esas prácticas”, finalizó el orientador.