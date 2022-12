Karim Benzema anunció su retiro de la Selección de Francia; el delantero del Real Madrid tomó esta determinación tras el campeonato Mundial, el pasado domingo ante Argentina, en el que el técnico Deschamps decidió no contar con él a pesar de estar recuperado.

No contó con suerte: en la Copa del Mundo de 2022 se lesionó en el primer entrenamiento con el equipo y aunque se recuperó, el técnico Didier Deschamps no lo tuvo en cuenta. Tras la finalización del campeonato, el jugador hizo oficial su decisión en redes sociales: “¡Hice el esfuerzo y los errores que hacía falta para estar donde estoy hoy en día y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba”, señaló el francés.