El portero argentino disputó dos mundiales y fue campeón del mundo, mientras que Nacional está en un proceso de darle oportunidad a sus canteranos y de saneamiento de sus finanzas, que incluye no tener salarios exagerados.

El portero argentino tiene 37 años y estaría por cerrar su ciclo con el equipo de la banda cruzada con el que también fue campeón de la Copa Libertadores, mientras que Mier es la gran revelación de los porteros colombianos y estaría en la mira de varios clubes , por eso, que se hable de un negocio que incluya a los dos cuidapalos, no es extraño.

Sin embargo, al indagar con Atlético Nacional sobre ambos casos, manifestaron lo siguiente: “River es solo uno de varios clubes que ha preguntado por Mier”, por lo que no hay mayores avances en esa negociación. Mientras que sobre Armani dijeron que hoy no es opción para el club verde ni para el año entrante. “Para nada, no es opción”.