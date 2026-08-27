Mbappé arrancó con todo: triplete y liderato de goleadores para un Real Madrid renovado; así fueron sus goles

Apenas un par de partidos han servido para que la estrella francesa Kylian Mbappé muestre su hambre de gol y lidere sobre el terreno de juego a un Real Madrid que inició con buen pie su recuperación, tras dos temporadas para olvidar.
El delantero francés marcó el pasado miércoles tres tantos en la goleada 4-1 a la Real Sociedad en el Bernabéu, que lo ubica al frente de la clasificación de artilleros ligueros con apenas dos jornadas disputadas.
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Máximo goleador del campeonato español en las últimas dos temporadas (31 goles en la 2024/2025 y 25 en la 2025/2026), el delantero galo empezó de mejor manera su carrera por su tercer trofeo Pichichi al mejor artillero de LaLiga.
“Este tío es increíble”, resumió en pocas palabras el miércoles tras el partido el entrenador merengue, José Mourinho.