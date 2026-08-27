La histórica Laguna de Guarne del Parque Arví se quedó sin agua, ¿por qué?

Durante décadas, quizá siglos o hasta milenios, la Laguna de Guarne recibió a paseantes y peregrinos que encontraron allí, en ese morro de Piedras Blancas, un espacio de fertilidad y plenitud. Hoy, en cambio, quien suba hasta el Parque Arví se encuentra con la tierra abierta de sed. Ni una gota de agua, ni un charco, ni un pozo: se secó por completo.
No es la primera vez. EL COLOMBIANO encontró que desde el siglo pasado se alerta sobre el fenómeno.
Quienes suelen visitar la laguna dicen que eso pasa en cada temporada seca. Pero para quienes la recorrieron de niños y recuerdan el charco inmenso donde se escondían misterios y alegrías, verla así, sin una sola gota, es un golpe que eriza la piel.
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