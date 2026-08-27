La histórica Laguna de Guarne del Parque Arví se quedó sin agua, ¿por qué?

Durante décadas, quizá siglos o hasta milenios, la Laguna de Guarne recibió a paseantes y peregrinos que encontraron allí, en ese morro de Piedras Blancas, un espacio de fertilidad y plenitud. Hoy, en cambio, quien suba hasta el Parque Arví se encuentra con la tierra abierta de sed. Ni una gota de agua, ni un charco, ni un pozo: se secó por completo. No es la primera vez. EL COLOMBIANO encontró que desde el siglo pasado se alerta sobre el fenómeno. Quienes suelen visitar la laguna dicen que eso pasa en cada temporada seca. Pero para quienes la recorrieron de niños y recuerdan el charco inmenso donde se escondían misterios y alegrías, verla así, sin una sola gota, es un golpe que eriza la piel. Entérese: Llueve menos y de ahorro, nada: ante escasez, EPM advierte interrupciones en el servicio de acueducto en Antioquia

Un misterio de 3.000 años

La laguna existe con un enigma alrededor: ¿hace cuánto está ahí? ¿Quién la construyó? ¿Con qué propósito? Las principales hipótesis apuntan a las poblaciones prehispánicas que habitaron estas montañas. Para llegar hasta la laguna hay que caminar por el Camino de la Cuesta, un sendero empedrado de origen prehispánico de dos kilómetros que algunos creen relacionado con el Qhapaq Ñan, el Gran Camino Inca que habría conectado poblaciones sudamericanas desde Chile hasta Colombia. Con esas mismas piedras se construyó un sistema de canales que conduce el agua de lluvia desde el camino hasta la laguna, y son esas aguas las que la alimentan. Es decir, es una laguna artificial que existe gracias a la ingeniería hidrológica. Arqueólogos e ingenieros forestales han datado su antigüedad estudiando la sedimentación del fondo: un corte transversal de 60 centímetros permite analizar el polen atrapado en cada estrato, y con eso determinar qué especies de árboles y plantas existían en cada época. Así se calculó que la laguna, que guarda aproximadamente 300 metros cúbicos de agua, podría tener aproximadamente 3.000 años. “La laguna es el jefe desde el punto de vista espiritual”, explica Francisco González, ingeniero forestal, guía de turismo científico y oriundo de Guarne, quien conoce el territorio como pocos. Según cuenta, fotografías aéreas tomadas en 1945 detectaron más de 1.300 campos de cultivo alrededor, evidencia de que ahí vivió una civilización numerosa y con dominio avanzado de la hidrología. “Ellos sabían leer los astros. Los caminos están ubicados de acuerdo con la bóveda celeste”, asegura González, quien atribuye ese conocimiento a un pueblo del que casi no queda registro: cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, encontraron solo ruinas, un territorio que ya era leyenda entre indígenas de regiones cercanas.

¿Qué está pasando ahora?

Julián Alzate, director encargado del Parque Arví, explicó a Telemedellín la causa: “Un proceso natural de evaporación. La lluvia se evapora debido a las altas temperaturas que se están teniendo y a la ausencia ya prolongada de esas lluvias”. El llenado de la laguna depende exclusivamente de la escorrentía: los canales de piedra que recogen el agua lluvia y la conducen hasta ese punto. Sin lluvias, no hay recarga. Francisco González coincide en el diagnóstico, pero insiste en que la causa es tan sencilla como preocupante. Según él, este fenómeno de El Niño rompe los patrones históricos que los científicos han logrado modelar en gráficas de años anteriores. Según la NOAA, este podría ser el más intenso en el registro histórico moderno o en los últimos 140 a 150 años. Calores extremos, incendios y sequías. Estos eventos están relacionados con el cambio climático que vive el planeta entero. Estos factores, sumados a la vulnerabilidad de la laguna por su sistema de llenado artificial, son la causa por la que se seca durante las temporadas cálidas.

Pero precisamente el hecho de que sea una laguna artificial que ya no cumple una función agroforestal hace que no sea considerada un ecosistema estratégico para las autoridades ambientales. EL COLOMBIANO consultó a Cornare, la autoridad ambiental con jurisdicción sobre la zona, y la corporación confirmó que, en efecto, la Laguna de Guarne no está catalogada como un ecosistema estratégico dentro de sus planes de conservación. Eso explica un matiz importante en toda esta historia: lo que se está secando no representa, técnicamente, una pérdida ambiental prioritaria. Lo que sí está en juego, y lo que verdaderamente inquieta a quienes conocen su historia, es otra cosa: un patrimonio paisa, cargado de misterio, leyenda y memoria colectiva, que se seca y desaparece. Hay quienes confunden la laguna con el humedal cercano, conocido como Laguna La Seca, o con la represa de Piedras Blancas, pero son cuerpos de agua distintos: la laguna es un “espejo de agua”, alimentado por lluvias y canales artificiales, mientras que el humedal tiene una dinámica propia. Ambos, sin embargo, están viviendo la misma escasez, aunque en grados distintos.

Este es el paisaje de aridez de la Laguna de Guarne por las altas temperaturas del fenómeno de El Niño, uno de los más fuertes desde hace décadas. Foto: Manuel Saldarriaga.

Sembrar agua para cuidar la laguna

Ante ese panorama, González lidera un proyecto de conservación con su empresa Jacaranda Expeditions, la Mesa Ambiental de Guarne, la Mesa Arqueológica del Oriente antioqueño y el apoyo del Acueducto Veredal de Piedras Blancas. La iniciativa busca “sembrar agua” alrededor de la laguna: una técnica que consiste en intervenir cerca de 20 a 30 puntos en el perímetro exterior, cavando en cada uno tres huecos de 20 por 40 centímetros. En uno se entierran piedras de río, en otro panela, en otro sal de mar, y alrededor se siembran plantas productoras de humedad como el Bore o Alocasia macrorrhiza, una especie que sirve para proteger los cuerpos de agua. “Eso no va a hacer que empiece a salir agua inmediatamente, pero es como poner el nacimiento”, explica González. El proyecto contempla además contratar arqueólogos para elaborar un plan de manejo y solicitar los permisos de gestión del patrimonio arqueológico, entre otras cosas, como un cerramiento que impida el ingreso de bañistas y desarrollar señalización educativa.

Su valor patrimonial

Además de la laguna, todo el sector conserva un valor arqueológico que apenas empieza a documentarse a fondo. Esas exploraciones arqueológicas en Santa Elena comenzaron en 1986 y se han encontrado más de 17.000 piezas de interés arqueológico con fechas que datan de hace más de 1.500 años. En el mismo polígono declarado bien de interés cultural de la Nación también sobreviven ruinas más recientes: los muros de tapia de la antigua escuela de Sabanas, primera escuela de Santa Elena donde estudiaron 65 personas en 1915, y los restos del hotel Cabuya, posada de arrieros entre 1850 y 1900. Todo eso, junto con la laguna, hace parte de lo que González describe como capas de tiempo superpuestas en un mismo lugar. Mientras se define si el proyecto de restauración que lidera González se puede efectuar, la recuperación de la laguna depende, por ahora, de algo que nadie puede controlar: que vuelvan las lluvias. Este espacio, cuyo pasado deja más dudas que certezas, y cuyo futuro está lleno de incertidumbres, tiene un presente exacto: está seco. “Esto es un espejo de agua y un espejo de lo que estamos haciendo con el planeta”, concluye Francisco González. Lea más: En municipio de Antioquia contaminaron su río principal con estiércol de cerdos: esto se sabe de los responsables

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