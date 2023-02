El presidente del Deportes Tolima, César Camargo, expresó que lo sucedió el pasado domingo en el Estadio Manuel Murillo Toro es “un boicot al juego” luego de que Millonarios no disputara el partido ante el cuadro de Ibagué por falta de garantías. No se solidariza con Daniel Cataño y también le pediría a la Dimayor que le otorguen los tres puntos a su equipo.

Este lunes, en charla con la W Radio, César Camargo criticó a Daniel Cataño, y cuestionó su comportamiento, al asegurar que el centrocampista incitó a los hinchas. Además, cuestionó la reacción del deportista, quien luego de ser atacado corrió y le respondió al agresor.

“Fue un hecho aislado de un hincha que genera un bochornoso acto. Hay que poner las cosas en sus justas proporciones. No es acto para estar en los estadios. No estoy de acuerdo con las incitaciones de Daniel Cataño en el hotel y el campo de juego. Jugadores o dirigentes no podemos hacer ese tipo de actos porque producimos violencia”, señaló Camargo.

“No puede ser que a mí me peguen y por eso voy y pego. No estoy de acuerdo con quienes se solidarizan con Cataño. En realidad no puedo estar de acuerdo con las insinuaciones del equipo visitante en donde dice que juguemos, pero que el árbitro le quite la sanción a Cataño. Tampoco podemos aceptar a que los jugadores inciten a más violencia”, agregó el dirigente, al reiterar que la Policía Nacional sí dio las garantías para que se disputara el juego.

Cabe reseñar que luego de abandonar el estadio, el bus del elenco capitalino fue atacado con piedras y una de ellas golpeó al jugador Juan Pablo Vargas.

“La opción de jugar después no la aceptaron. Nadie dijo que no había garantías, lo contrario dijo la Policía. Lo que no puede pasar son una serie de errores. No me solidarizo ni con el muchacho (agresor) ni con Cataño. Tampoco con los gestos que hizo Daniel antes del partido ni con la premisa de Millonarios de que no había garantías”, expresó.

Camargo dejó entrever que ante el abandono del terreno de juego de Millonarios, posiblemente reclamarán los tres puntos ante la Dimayor.

“Debemos llevar el debate con altura. Reprocho todos los actos de violencia. Hay un reglamento que hay que cumplir. Como equipo de fútbol no me puedo retirar del campo. El árbitro no es el que da las garantías, sino la Policía Nacional. Lo que diga el reglamente hay que cumplirlo”, enfatizó.