Yosman Samuel Salas estaba sentado en la cama inferior de un camarote con el celular en la mano. Tenía la pierna derecha estirada para que no le doliera la rodilla, en la que tiene la cicatriz que le dejó la cirugía que le hicieron hace más de un año por el desgaste de cartílago, y de la que aún le queda cerca de un mes de recuperación.

“Algunas veces he tenido ganas de tirar la toalla, pero luego me acuerdo de todo el esfuerzo que he hecho para llegar hasta aquí, y eso me permite seguir adelante”.

La intervención quirúrgica fue un par de meses después de haber regresado de Bogotá, donde estuvo en un microciclo con la Selección Colombia sub-15, que lo convirtió en el primer jugador del Palenque que logró llegar al representativo nacional.

Salas juega como defensa central y nació en San Basilio de Palenque, corregimiento del municipio de Mahates, Bolívar. Llegó a Estudiantil en 2020, pero lleva casi cinco años viviendo en Medellín, cuando el Club Deportivo Internacional lo fichó en un campeonato en Cartagena. Empezó jugando en su pueblo y asegura que se ha convertido en un ejemplo para otros niños del Palenque.