Las entrenadoras abonan terreno en el balompié

El entrenador y catedrático Miguel Cadavid atribuye el escaso ejercicio de las mujeres en este cargo a que el fútbol jugado por ellas hace muy poco tiempo es federado y organizado en nuestro medio. “Como antes no se jugaba mucho en esa rama, no se preocupaban por capacitarse y la dirección de los equipos la asumía gente gomosa y empírica. Apenas está saliendo una nueva generación, con jóvenes que juegan, van a la universidad y enfocan sus carreras a esta profesión; lo tienen como proyecto de vida y eso es positivo. No es que las hayamos menospreciado”. La jugadora Paula Botero coincide con Cadavid y asegura que todo hace parte de un proceso y que en pocos años habrá más directoras técnicas en el fútbol. “A las que nos gusta esto nos estamos preparando”.