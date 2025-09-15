x

Insólita situación vivió Leandro Paredes y emotivo momento de Miguel Ángel Russo en el duelo ante Rosario Central

El compromiso fue bastante emotivo para el técnico Miguel Ángel Russo.

  • El entrenador Miguel Ángel Russo en su banco durante el juego entre Rosario y Boca Junior. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
15 de septiembre de 2025
bookmark

En el encuentro entre Rosario Central y Boca Junior se vivieron momentos emotivos como el saludo de toda la plantilla con Miguel Ángel Russo y un instante insólito, ya que los cobros de tiro de esquina Leandro Paredes recibió singulares muestras de cariño.

Mientras el volante trataba de cobrar los tiros de esquina, los aficionados que estaban en ese costado del campo, aprovechaban y por debajo de la malla de protección metían sus manos y acariciaban las piernas del jugador, que, incómodo, le solicitó varias veces al central tomar medidas.

Antes de ese suceso, también se presentó un hecho emotivo y es que toda la plantilla de Rosario Central, incluido el colombiano Jáminton Campaz, pasó al banco de Boca Juniors para saludar a Miguel Ángel Russo, de quien se dijo en la semana que pasó por momentos complejos con su estado de salud.

Al final, el partido quedó empatado 1-1, pero el encuentro dejó muchas emociones y grandes momentos que serán recordados en el tiempo.

Claro que Russo sí estalló al final, y según publicaron medios argentinos, confirmó que está bien de salud y con el visto bueno de su médico y su familia sigue adelante.

“¿Cómo me ves? Muy bien. Entonces (lo que se diga) me entra por un oído y sale por el otro. El que sabe sobre su salud es uno mismo y si estoy trabajando es porque tengo el alta de todos y mi familia es la primera”, agregó el técnico de 69 años en la conferencia de prensa como respuesta a quienes aseguraban que su entorno pretendía que diera un paso al costado.

