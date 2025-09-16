x

Karol G, la primera artista colombiana en ser cabeza de cartel del Festival Coachella

Karol G hará historia en Coachella 2026 como la primera artista colombiana y mujer latina en encabezar el festival. Descubre quiénes la acompañarán en el cartel y por qué este hito marca un antes y un después para la música latina.

  • Este año, Karol G lanzó su sexto álbum Tropicoqueta. Foto Getty Vaticano.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El Festival Coachella ya tiene fecha y nómina. Su edición 2026 se celebrará del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, California, y el cartel estará encabezado por Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma.

La colombiana Karol G repite presentación, pues ya se había estado en Coachella en 2022, pero esta vez hace historia al convertirse en la primera mujer latina en ser cabeza de cartel. Semejante hito sólo lo había conseguido Bad Bunny en 2023.

Coachella, considerado uno de los festivales de música más importantes del mundo, también contará con presentaciones de The Strokes, the XX, Interpole, Iggy Pop, Disclosure, Boys Noize, Armin van Buren, Rusowsky, Young Thug, Major Lazer, Clipse y más.

Sabrina Carpenter y Justin Bieber también han pasado por el festival en ediciones anteriores. Ella debutó el año pasado y presentó por primera vez en vivo su éxito Espresso. Bieber, por su parte, ha participado como artista invitado en cuatro ocasiones, pero esta participación el festival marca su regreso a la música, pues acaba de publicar dos discos nuevos Swag y Swag II, después de cuatro años sin lanzar trabajos de larga duración.

Para la colombiana este anuncio se suma a una seguidilla de presentaciones multitudinarias. El fin de semana que pasó cantó junto al tenor Andrea Bocelli en la Plaza de San Pedro, en Roma, como parte del evento Grace for the world, acto cultural de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

A principios de mes protagonizó el espectáculo de medio tiempo del partido fútbol americano entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, en una jornada especial de la NFL en Brasil.

En cuanto a Coachella, las entradas para el festival ya están a la venta, con precios que oscilan entre 549 y 1.299 dólares, lo que en pesos colombianos serían poco más de 2 millones de pesos las más baratas y más de 5 millones las más caras.

¿Cuándo será el Festival Coachella 2026?
¿Quiénes encabezan el cartel de Coachella 2026?
Karol G, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Anyma, junto a artistas como The Strokes, Iggy Pop y Major Lazer.
¿Por qué es histórico para Karol G estar en el Festival Coachella 2026 y Colombia?
Porque es la primera colombiana y mujer latina en liderar el festival, un logro que la posiciona como referente global.
Utilidad para la vida