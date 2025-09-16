Karol G, la primera artista colombiana en ser cabeza de cartel del Festival Coachella

El Festival Coachella ya tiene fecha y nómina. Su edición 2026 se celebrará del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, California, y el cartel estará encabezado por Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma.
La colombiana Karol G repite presentación, pues ya se había estado en Coachella en 2022, pero esta vez hace historia al convertirse en la primera mujer latina en ser cabeza de cartel. Semejante hito sólo lo había conseguido Bad Bunny en 2023.
Coachella, considerado uno de los festivales de música más importantes del mundo, también contará con presentaciones de The Strokes, the XX, Interpole, Iggy Pop, Disclosure, Boys Noize, Armin van Buren, Rusowsky, Young Thug, Major Lazer, Clipse y más.