El éxito de una película sobre el fracaso: más de 100 mil personas han visto Un poeta

Tras dos semana en cartelera, la película ha superado $1.500.000 millones en taquilla.

  • Un poeta es una de las películas que representará a Colombia en el Festival de Cine de San Sebastián. Foto cortesía.
Colprensa
hace 8 horas
bookmark

Tras dos semanas en la cartelera de cine del Colombia, la galardonada película del director antioqueño Simón Mesa, Un Poeta, ha logrado cautivar a un gran número de espectadores en todo el país.

Le puede interesar: Un poeta encabeza la delegación colombiana en el Festival de Cine de San Sebastián

En dos semanas, la película alcanzó más de 100.000 espectadores, lo que se traduce en un recaudo de taquilla que supera los 1.500 millones de pesos, según cifras publicadas por Munir Falah, presidente de Cine Colombia.

La cinta retrata la historia de Óscar Restrepo, un poeta envejecido y algo torpe que, al conocer a Yurlady, una joven con talento para escribir, reaviva sus sueños frustrados de trascender a través del arte. Ambientada en Medellín y rodada en 16 mm, la película se sumerge en el desencanto de lo cotidiano con una mirada profundamente local.

“Esta es mi película más personal. El poeta también soy yo. Hay mucho de mis frustraciones como escritor, de los años intentando hacer cine en Colombia, de las dudas, del deseo de no convertirse en otro profesor que soñó con filmar y no pudo. Esta película es también una forma de reírme de eso, de hacer algo punk, feo y hermoso a la vez”, dijo Mesa Soto.

Ganadora del Premio del Jurado en la sección ‘Una Cierta Mirada’ del Festival de Cannes, Un Poeta ha sido celebrada por la crítica internacional por su mirada honesta y su tono provocador. Pero su mayor reto, y tal vez el más emocionante, empieza ahora: encontrarse con el público colombiano.

Para saber más: Más de 100 películas se verán esta semana en Medellín en Cinemancia 2025

Aunque las cifras de asistencia a las de cine del país no han vuelto a ser tan altas como antes de la pandemia, esta producción colombiana ha logrado en dos semanas más de cien mil espectadores, manteniéndose en cartelera, y desde este fin de semana, en más salas de ciudades como Bogotá, Medellín, Chía, Soacha, Fusagasugá, Ibagué, Cali, Popayán, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, Armenia, Pereira, Manizales y Bucaramanga.

Mientras sigue disponible en las salas del país, Un poeta estará compitiendo en el Festival de Cine San Sebastián en la categoría Horizontes Latinos, dotado con 35.000 euros destinados al productor mayoritario y al distribuidor español de la película.

