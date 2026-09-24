Deportivo Cali tomó la ventaja en la final de la Liga Femenina, que este sábado tendrá nuevo campeón

El Deportivo Cali dio un paso importante en busca de su tricampeonato consecutivo en la Liga Femenina de Colombia. El cuadro que dirige Jhon Albert Ortiz venció 2-3 a Santa Fe, en el duelo de ida, disputado en Tunja.

Aunque las Azucareras estuvieron 3-0 en el marcador, la reacción de Santa Fe le permitió a la Cardenales reducir la ventaja de las caleñas, que ahora, en casa, el sábado buscarán quedarse con el título. En el segundo tiempo siguieron insistiendo en batir el arco de las visitantes, pero el resultado no se volvió a mover.

Cali sorprendió a Santa Fe, y a los 25 minutos ya ganaba el compromiso en el estadio La Independencia de Tunja, con los tantos marcados por Jessica Bermeo, Ingrid Guerra y Melanin Aponzá, a los minutos 13, 17 y 24, respectivamente.

Por el local, marcó doblete Mariana Zamorano a los minutos 32 y 42, para devolverle la ilusión a su equipo. En el segundo tiempo, las locales trataron de igualar las acciones, pero el marcador no se movió y, por ello, ahora las capitalinas tienen que viajar a Cali a buscar revertir el marcador para lograr el título.

Los voceros de Santa Fe confirmaron que al encuentro en Tunja llegaron más de 10.000 aficionados para el duelo de ida de la final. El duelo de ida será el sábado, a las 6:00 de la tarde, en el estadio Palmaseca de Palmira.

Cali y Santa Fe tienen tres títulos cada uno, el Cali es bicampeón y busca confirmar su tricampeonato el sábado en casa, donde se espera una amplia presencia de aficionados.

Los dos equipos de la final están clasificados por Colombia a la Copa Libertadores femenina que se disputará desde el 15 de octubre, en Quito, Ecuador.

El subcampeón tendrá que medirse en la Copa Libertadores ante Corinthians, campeón defensor, Colo Colo y Caracas; mientras que el campeón de Colombia se enfrentará en fase de grupos ante Libertad, Nacional y Universidad de Chile.

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