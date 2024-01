Kylian Mbappé, ¿compañero de Luis Díaz? Este es el salario que debería asumir el Liverpool

El futuro del delantero de 25 años se definirá al finalizar la campaña, partiendo de sus palabras para el diario L’Equipe: “Estoy muy motivado para esta temporada. Es muy importante, tenemos trofeos que ganar. Más allá de eso, no, no me he decidido”.

Por su parte, el PSG ha hecho público que no pretende dejarlo ir libre, por lo cual adelantará un nuevo contrato para apurar una posible la renovación.