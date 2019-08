Los otros deportes ganan y el fútbol se queda rezagado

El último gran logro del fútbol colombiano, a nivel de clubes, fue la Copa Libertadores que levantó Nacional en 2016. Sin embargo, con Selección Colombia data del 2001 cuando ganó, por única vez, la Copa América. Mientras tanto otros deportes, con menos apoyo, le han dado triunfos históricos al país. Respaldos por patrocinadores como Movistar, Telefónica, Bancolombia, Colombiana, Postobón, Betplay, Cerveza Águila (Bavaria), Adidas, Homecenter, Allianz, Avianca, Caracol Televisión y Servientrega, cada uno aportando, en promedio 12 millones de dólares por cuatro años, no han sido suficientes para impulsar los triunfos de la Selección. En cambio, llegan los éxitos del boxeo con Eléider Álvarez, el tenis con Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en Wimbledon, el ciclismo con los títulos de Nairo Quintana y Egan Bernal. Además, los jonrones de Gio Urshela en las Grandes Ligas, las victorias de la peleadora Sabina Mazo en la UFC, y la brillante actuación de los pesistas, con cinco oros en los Panamericanos de Lima. A las glorias actuales que han dado los deportistas se suman las gestas de Mariana Pajón en el BMX y Caterine Ibargüen en el atletismo, además de las otras medallas olímpicas en Londres-2012 y Río-2016, que llegaron también con Rigoberto Urán (ciclismo), Óscar Figueroa (pesas), Jackeline Rentería (lucha), Yuri Alvear (judo), Óscar Muñoz (taekwondo), Carlos Oquendo, Carlos Ramírez (BMX), Yuberjen Martínez e Ingrit Valencia (boxeo). ¿Dónde está la diferencia para que en estas disciplinas se gane y en el fútbol no?, analistas coinciden en que falta “hambre” y ambición. En una entrevista de la BBC de Londres a Michael Johnson, medallista en los Olímpicos de Barcelona-1992, Atlanta-1996 y Sydney-2000, en los 200 y 400 metros y quien además tuvo el récord en los 400 metros hasta Río-2016, destacó que el requerimiento más importante para el éxito deportivo es el “hambre”, el apetito, porque el atleta destinado a ser grande nunca está saciado de entrenar, competir y ganar. En ese sentido, al fútbol colombiano le falta. Según el exjugador Fabián Vargas, ganador de 15 títulos entre clubes y Selección, el jugador cafetero es cómodo, conformista. “Hablo con conocimiento , por lo que viví, por compañeros que tuve que se conformaron con muy poco y no fueron más teniendo las capacidades para lograrlo”. Es un convencido de que si se tuviera la mentalidad del futbolista argentino (donde hizo parte de su exitosa carrera), por ejemplo, “Colombia sería una gran potencia en el mundo”. Los aficionados y la prensa tienen también una gran responsabilidad. Al respecto, el exfutbolista Freddy Rincón no se explica cómo fueron posibles los recibimientos que tuvo la Selección después de los mundiales de Brasil y Rusia, con miles de personas esperándolos en las calles de Bogotá y el estadio El Campín. “Parecía que hubiéramos sido campeones, la prensa calificó de magníficas las actuaciones. Hubo buenos resultados, pero no para tanto. Esta es una gran generación, pero no se le ha exigido suficiente. Contrario a lo que sucedió con nosotros, todos juegan en los mejores equipos del mundo”. Para los consultados, es necesario revisar lo que se viene haciendo en el fútbol colombiano, más cuando el año entrante el país hará la Copa América, otra oportunidad de ganarla como sucedió en el 2001. Acá cinco opiniones de peso sobre cuál puede ser la ruta hacia el éxito.

Más competencia, planificación y preparación

El técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, cree que los logros del fútbol colombiano llegarán cuando se mejore la competencia, la planificación y la preparación. “La clave del progreso está en la calidad de los entrenadores, sobre todo los que dirigen niños, que deben entrenar el juego, que todos los días hagan fútbol y ojalá contra el andén, con bordes definidos, donde puedan hacer paredes y que la superioridad numérica sea en los perímetros, que tengan arcos. Si a los jugadores no los ponemos en situaciones reales de partidos no vamos a llegar. Los niños nuestros juegan en campos regulares, 11 contra 11 y nunca llegan al arco contrario. Hay que establecer parámetros. En una cancha regular tener 4 arcos, no jugar a lo largo sino a lo ancho, y allí hacer partidos de 7 contra 7 y que los delanteros, mínimo, rematen 4 veces sin importar si hacen gol o no, eventualmente van a acertar. Nos falta competir, es inaudito que haya clubes que no tengan equipo para un torneo prejuvenil. Ese certamen debe ser a nivel nacional para que los jóvenes viajen a todas partes”.

El equipo, más importante que la individualidad

En una entrevista reciente con el canal Win Sports, Radamel Falcao García invitó a sus compañeros de Selección a esforzarse más para lograr algo importante y ganar en confianza. Esto teniendo en cuenta lo que están logrando las otras disciplinas y que el país todavía espera mucho de ellos. “Estamos sedientos de un triunfo, un título a nivel de Selección. Tenemos una generación de jugadores que ilusionan al país en el presente, pero necesitamos ir paso a paso, conseguirlo, no conformarnos y dar más. Sin duda que el talento existe”. Sin embargo, el goleador histórico (34 tantos con Selección), hizo una propuesta y se trata de potenciar y priorizar lo colectivo por encima de las individualidades, competir en conjunto. “El fútbol actual es de equipos y ganan los que son fuertes en ese aspecto, las individualidades se potencian después cuando ya la estructura está sólida. Ni siquiera Messi solo ha podido ganar con Argentina y él es de los mejores del mundo. Con individualidades no se puede ganar, se debe ser un equipo”.

Trabajar pensando en llegar a ser los mejores

El entrenador sudafricano de los tenistas Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, Jeff Coetzee, dijo en una entrevista a un medio sudafricano que una de las claves del éxito para que se coronaran en Wimbledon, fue entrenar para ser los número 1 del mundo. Así debería hacerse en todas las disciplinas. “Más allá de las capacidades que tengamos y de lograrlo o no, hay que pensar que quien es el mejor, en cualquier deporte, es un ser humano igual a nosotros, que si bien puede tener mejores cualidades, hay que tener su disciplina para la preparación”, dijo. Agregó que los deportistas mejoran su rendimiento con confianza, que lleva a la evolución para alcanzar las metas. “La mayor parte de las veces los seres humanos se limitan, no desde lo físico sino en lo mental por miedo al fracaso, eso hay que desterrarlo, porque si uno pierde dejando todo lo que tiene no hay excusas, pero si cae porque no se preparó bien, se preguntará toda la vida qué hubiera pasado si daba toda su capacidad”.

En el fútbol hay conformismo y eso afecta

Para el exdefensor de Selección Colombia, Jorge Bermúdez, es necesario ubicarse en lo que históricamente ha hecho el fútbol colombiano. “Hemos ganado copas Libertadores y también una Copa América, además de clasificar a varios mundiales por el talento de los jugadores. Yo diría que una de las situaciones, en los últimos 10 años, tiene que ver con el conformismo. No quiero señalar a jugadores, pero hay contemplación en el entorno del tema técnico. Siempre que va a empezar una Eliminatoria estamos con el cuento de que lo importante es llegar al Mundial. Eso se convierte en un manto, una excusa para no ganar. Además, nos siguen diciendo cada dos o tres años que lo importante es un título de Copa América cuando son pretextos por no estar a la altura de lo que pueden lograr los jugadores que tenemos. A nivel de clubes la cosa es más difícil, porque los equipos deben exportar jugadores para mejorar sus finanzas y entonces les falta la materia prima para competir a nivel internacional”.

Peláez defiende los logros del balompié