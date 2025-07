La pelea por los pasaportes: Sarabia, Saade y Murillo se acusan en los medios con documentos y versiones parciales

El jefe de Estado está empecinado, y ahí es donde radica su improvisación, en que es la Imprenta Nacional la que debe fabricar los pasaportes a partir de un convenio con la Casa de la Moneda de Portugal. Lo que sucede, según reconoció la propia Cancillería, es que la Imprenta Nacional no está lista para semejante tarea y el contrato con TGAS, que ya ha sido extendido bajo la figura contractual de urgencia manifiesta, termina el 31 de agosto. El Gobierno tiene menos de dos meses que corren a toda velocidad y las soluciones no están a la vista, a pesar de los anuncios de Saade sobre la firma del acuerdo con Portugal “en las próximas horas”. No ha sucedido.

Hace un par de semanas, Murillo dijo que “con Portugal estructuramos un acuerdo técnico y financiero, con inversión directa de €35 millones, equivalentes a 40 millones de dólares, además del traspaso de significativos activos representados en infraestructura de producción de pasaportes y otros papeles de seguridad, transferencia tecnológica y producción nacional. Desde octubre de 2024 el plan está listo”.

Sin embargo, EL COLOMBIANO consultó a fuentes en la Cancillería cercanas a Sarabia que señalaron que lo expresado por Murillo no es cierto. Aseguran, incluso, que no hubo empalme entre Sarabia y Murillo: “Él tampoco entregó esto en su informe de gestión” y funcionarios se lo tuvieron que pedir. “Solo anexó una información dos meses después. El proceso jurídicamente ni presupuestalmente estaba listo. No hay crisis de pasaportes. No vamos a perder ninguna inversión, que igual no es inversión, porque es un acuerdo comercial con Portugal”, señaló la fuente.