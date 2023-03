El DIM pone a prueba la estrategia del técnico Lucas González, de Águilas Doradas, en el Atanasio

¿Cree que al Poderoso lo puede complicar esa apretada agenda?

“Ellos tendrán que jugar este sábado con nosotros y el miércoles en la Copa Libertadores (ante Magallanes), por lo que seguramente tendrán que cambiar algunos jugadores. Los estudiamos para ver cómo les planteamos el partido”.

¿Algo en particular para cuidarse de este equipo?

“Sí, tienen buenos jugadores arriba, sobre todo. Tendremos que montar buen plan para intentar contrarrestarlo. Bien sea para que salgan con uno o con dos adelante o con extremos, o de pronto un jugador de banda un poquito más retrasado. Aunque independientemente del que juegue arriba va a ser un duelo difícil para nosotros”

¿Por qué salió de Nacional?

“No soy la persona para contestar esta pregunta. La dirección deportiva de Nacional podría justificarlo muchísimo mejor. Nosotros hicimos un proceso bonito en este club. Duramos casi dos temporadas, la primera fue en 2021, lideramos la categoría sub 17 y fuimos campeones nacionales y ahora se ven esos resultados poniendo varios jugadores en el equipo profesional”.

¿Aspira regresar al Verde?

“Sí, Nacional es un equipo espectacular, con una gran hinchada, tiene una historia increíble. Lo he dicho reiteradamente, Pacho Maturana, sin yo conocerlo, cuando era un niño, fue la razón por la cual yo me hice entrenador. Representa en todo lo que yo me quiero convertir como técnico y lo que conozco de él como persona igual. Pacho me marcó el camino, iniciando primero en Nacional y después con la Selección Colombia y llevando el fútbol colombiano a un nivel de juego que aquí no conocíamos y que es respetado afuera. Tuve la fortuna de vivir seis años en Barcelona (España) y terminar mi formación como entrenador allá. Además, tengo buenos lazos con el equipo catalán y si vieras cómo respetan a Pacho en ese club, cómo hablan de él. Por supuesto que tú como entrenador sientes esa ilusión de algún día poder formar parte de esa historia”.

¿En torno a la polémica con Jorge Luis Pinto qué decir?

“No tengo mucho que opinar, no lo comparto porque somos un equipo precisamente antagónico a lo que él dice en sus declaraciones. Me llama la atención porque los recogebolas hacen su trabajo, pero muchas veces tienen instrucciones contrarias y si miras ese juego, el que tuvimos en Manizales con Caldas y el que disputamos con Nacional en el Atanasio, nuestros jugadores siempre salen a buscar el balón con la intención de reiniciar el juego. Somos un equipo consciente de que tiene una responsabilidad con el hincha, con el espectáculo. Por eso nuestra idea de juego, no vamos de visitantes a meternos atrás o a especular y a esperar a ver si de pronto en alguna contra o una falta podemos empatar o ganar. Queremos tener el balón donde vamos y hacer que nuestros hinchas se sientan orgullosos del equipo que estamos liderando”.

¿Puede existir una especie de celos de colegas que llevan tanto tiempo en esta profesión?

“Es una pregunta para hacerles a ellos, pero no lo creo. Soy consciente de que soy un niño en el fútbol profesional. Empecé a entrenar en 2006 y llevo muchos años dirigiendo todas las categorías de fútbol formativo en tres continentes: Suramérica, Australia y España, pero en el campo profesional soy un niño, entonces pensar que alguien pueda tener celos no es coherente”.

¿Qué opinión tiene de Pinto?,

“No lo conozco personalmente. Nunca he hablado con él, respeto su trayectoria. Es un entrenador que ha puesto el nombre de Colombia en alto, ha dirigido la Selección, llegó a cuartos de final en un Mundial y eso es difícil de lograr”.

¿Qué significa para usted tener el calificativo de revelación?

“Creo que apenas estoy empezando. Aunque es verdad que el torneo colombiano, por su sistema, es muy corto. Son 20 fechas en las que tienes que comenzar lo mejor posible, porque si coges uno de esos momentos en los que te cuesta ganar, se te puede complicar la clasificación. Falta aproximadamente 75% del torneo, entonces todavía es temprano para hablar de revelaciones”.