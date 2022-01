Luis Díaz engrosará la lista de futbolistas colombianos que han militado en Inglaterra.

El domingo anterior, Liverpool confirmó la vinculación del extremo cafetero que llega procedente del Porto, conjunto que también certificó la negociación en sus redes sociales.

La transferencia se dio por 45 millones de euros, pero podría ascender a los 60 millones en función de objetivos.

“Hemos completado el fichaje de Luis Díaz del FC Porto, sujeto a la concesión de un permiso de trabajo y autorización internacional”, escribió el Liverpool en su cuenta de Twitter, en la que publicó además los emojis de una mano con un bolígrafo y una cara sonriente, y añadió en castellano la etiqueta #VamosLuis.

En esta negociación también se verá beneficiado Atlético Junior, que conservaba el 20 % de los derechos del jugador y recibiría alrededor de 9 millones de dólares. El otro 80 % pertenecía al Porto.

Se lo ganó en la cancha

El guajiro, quien en 2016 debutó en el fútbol profesional con el Barranquilla FC, en la segunda división del balompié cafetero, llegó a los Dragones Azules en el verano de 2019 y en esta campaña llevaba 14 goles en Liga y cuatro asistencias. Además, se encuentra en la lista de los 50 mejores del mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística.

Adicionalmente, Diaz fue elegido recientemente por EA Sports como uno de los 80 mejores jugadores del mundo de la temporada y se encuentra nominado al “Team of the Year” (equipo del año) de FIFA 22. También fue elegido como el jugador del año en Portugal, por los lectores del diario O Jogo.

Gol del fútbol colombiano

Según analistas consultados por EL COLOMBIANO la llegada de Díaz a Inglaterra será beneficiosa tanto para el jugador como para el fútbol nacional en general.

“Es primero reconocimiento a la capacidad individual y después al país. Tener jugadores en la élite es fortalecer la autoestima del fútbol colombiano, para creernos que podemos producir, tanto buenos jugadores, como buen fútbol, pero hay que seguir reformando cosas”, expresó Juan José Peláez.

Igualmente, el exjugador Iván Vélez, que conoció personalmente a Díaz cuando este fue ascendido al plantel profesional del equipo tiburón, cuando él se disponía a salir de esta institución, celebró el hecho. “Lo de Lucho no me sorprende y me llena de agrado porque es un chicho que ha entendido que tiene la capacidad para estar en la élite del fútbol mundial. Desde que llegó a Junior y lo veíamos en inferiores o hacía fútbol, con nosotros, mostraba mucha calidad, marcaba la diferencia”.

Para Vélez, “Díaz dio un salto muy importante para su carrera, que, sin embargo, no lo va a satisfacer por completo, pues por lo que conozco de él, va seguir en busca de un mayor crecimiento y nuevos objetivos”.

Para Peláez, la presencia del extremo en la Liga Premier también trae consigo retos para él, ya que el jugador va a entrar en un fútbol más competitivo que el portugués, en el que se le va exigir mucha intensidad, la cual requiere una concentración absoluta y eso de paso da una oportunidad de crecimiento en lo futbolístico y personal.

“Esto también debe invitar al fútbol colombiano a ser más competitivo y más internacional, no un torneo de cuatro o cinco meses, hay que hacer uno más largo que fomente los procesos y mejore el nivel que se tiene ahora”, subrayó el también comentarista deportivo Peláez