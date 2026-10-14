Luis Díaz entra en el listado de los máximos goleadores sudamericanos de la Champions

La presencia de Díaz en este grupo confirma el lugar que se ha ganado entre los atacantes sudamericanos que han dejado huella en la máxima competición europea de clubes. El colombiano supera en este registro al chileno Alexis Sánchez, quien aparece con 17 goles, y se acerca a la cifra del peruano Claudio Pizarro, que contabiliza 21.

El colombiano Luis Díaz aparece entre los futbolistas de la Conmebol con más goles en la historia de la Liga de Campeones de Europa. Según el listado compartido, el guajiro suma 18 anotaciones en el torneo y ocupa el quinto lugar entre los máximos artilleros de cada país sudamericano, en una clasificación que lidera el argentino Lionel Messi, con 129 tantos.

El gol que lo metió en el listado

El registro de 18 goles de Díaz se actualizó después de su anotación frente al Viking de Noruega, en el empate 3-3 del Bayern Múnich por la Champions League. El colombiano marcó al minuto 71 y puso parcialmente en ventaja al equipo alemán, que no logró sostener el resultado tras quedarse con diez jugadores por la expulsión de Michael Olise. El conjunto noruego consiguió la igualdad en el cierre del encuentro.

El tanto tuvo un valor especial para el guajiro, pues le permitió alcanzar las 18 anotaciones en la competición y superar el registro de Alexis Sánchez en la clasificación compartida. El chileno, quien pasó por clubes como Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán, aparece con 17 goles.

Messi lidera con amplia ventaja

En el primer lugar de la lista aparece Lionel Messi, con 129 goles en la Champions League. El argentino construyó esa marca durante sus etapas con Barcelona y Paris Saint-Germain, y mantiene una diferencia considerable frente al brasileño Neymar, segundo con 43 anotaciones.

El uruguayo Edinson Cavani ocupa el tercer puesto, con 35 goles, mientras que el peruano Claudio Pizarro suma 21. Díaz aparece inmediatamente después, con 18, en un listado que reúne al máximo anotador de cada país de la Conmebol según los datos difundidos.

Así está el listado por países

De acuerdo con la clasificación compartida, estos son los futbolistas que encabezan el registro de goles en Champions League por cada nación sudamericana:

- Argentina: Lionel Messi, 129 goles.

- Brasil: Neymar, 43.

- Uruguay: Edinson Cavani, 35.

- Perú: Claudio Pizarro, 21.

- Colombia: Luis Díaz, 18.

- Chile: Alexis Sánchez, 17.

- Paraguay: Óscar Cardozo, 11.

- Ecuador: Antonio Valencia, 6.

- Bolivia: Erwin Sánchez, 3.

- Venezuela: Salomón Rondón, 2.

La cifra de Luis Díaz representa un nuevo registro para destacar en el recorrido europeo del atacante colombiano. Sin embargo, es importante precisar que esta clasificación compara al máximo goleador de cada país, no a todos los futbolistas sudamericanos que han marcado en la historia de la Champions. En el ranking general de la UEFA aparecen otros nombres con más anotaciones, como el argentino Sergio Agüero, con 41, y el brasileño Vinícius Júnior, con 34, según el balance publicado por el organismo en junio de 2026.

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