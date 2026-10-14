Don Omar confirmó su regreso a Colombia en 2027: estas son las ciudades en las que se presentará

Este miércoles 14 de octubre se hizo realidad lo que millones de fanáticos esperaban desde 2024, cuando comenzaron los primeros rumores sobre las negociaciones para el retorno de Don Omar a Latinoamérica. El ídolo puertorriqueño, de 48 años, confirmó a través de un video live en sus redes sociales que en 2027 volverá a recorrer los escenarios del territorio colombiano tras varios años de ausencia. Le puede interesar: El emotivo mensaje con el que Bryan Cranston despidió a RJ Mitte, su hijo en Breaking Bad: “Es especialmente devastador”

Durante una transmisión en directo a través de todas sus plataformas digitales, el intérprete agradeció primero el masivo respaldo a su gira por los Estados Unidos. Asimismo, destacó el esfuerzo de los latinos que viajaron entre distintas ciudades para acompañarlo, superando los inconvenientes logísticos que suelen presentarse en este tipo de desplazamientos.

Don Omar en medio de una de sus últimas presentaciones en concierto. FOTO: Tomada de redes sociales de @donomar

“Soy consciente de que tengo trabajo gracias a ustedes, por eso sé que serán grandes noches cuando nos veamos”, expresó el artista.

Fechas y boletas

Aunque no reveló detalles precisos sobre costos o fechas exactas, el cantante confirmó que su tour incluirá presentaciones inéditas en Medellín, Bogotá y Cali. También dejó entrever la posibilidad de ofrecer múltiples fechas por ciudad durante su paso por la región.

Las especulaciones apuntaron a que los escenarios elegidos serían los estadios Atanasio Girardot en Medellín, Pascual Guerrero en Cali y El Campín en Bogotá. Sin embargo, los recintos definitivos se ratificarán en las próximas semanas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La venta oficial de la boletería, junto con las etapas de preventa y el calendario definitivo de conciertos, se habilitará formalmente en noviembre. Siga leyendo: La Postal, el nuevo álbum de Daddy Yankee: amor romántico, familiar y propio en 15 canciones

Por ahora, el artista anunció que la próxima semana ofrecerá nuevos detalles sobre esta gira que marcará su reencuentro con el público colombiano. También le puede interesar: Video | Cris Valencia fue agredido brutalmente por un grupo de jóvenes en Caldas y le echó la culpa a seguidores de Westcol